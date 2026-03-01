Усього за кілька місяців після батька: на фронті Херсонщини поліг 27-річний воїн зі Львівщини

Захищати Україну зі зброєю в руках нерідко стають батьки поруч зі своїми дітьми. На жаль, втрати в таких випадках особливо болючі. Трагедія сталася в одній з родин Львівської області.

На лінії бовойого зіткення в Херсонській області відаав своє життя 27-річний Іван Алєксєєв. Сумну звістку повідомили в Шептицькій міськраді. Там додали, що восени 2025 року помер і батька військового, який теж захищав країну.

До теми Не могли ідентифікувати майже рік: загинув оператор БпЛА з Прикарпаття Мирослав Коза

Що відомо про полеглого воїна та його батька?

Матрос Іван Олексійович Алєксєєв, 27-річний воїн зі Львівщини, віддав життя за Україну в складі військової частини А7382.

Він служив на посаді водія-електрика у відділенні ударних БпАК. Герой загинув 25 лютого 2026 року поблизу селища Велика Олександрівка на Херсонському напрямку під час виконання бойового завдання в останньому бою.



Іван Алєксєєв загинув на війні / Фото з фейсбуку Шептицької міськради

24 Канал висловлює співчуття рідним та близьким загиблого воїна. Вічна пам'ять і шана Герою!

Місце влада Шептицької громади повідомила, що ця втрата стала для родини другою трагедією за останні місяці. Ще в жовтні 2025 року вони попрощалися з батьком Івана – молодшим сержантом Олексієм Івановичем Алєксєєвим, командиром відділення охорони військової частини Т0110. Він відійшов у вічність під час відпустки для лікування через важку хворобу.



Олексій Алєксєєв захищав Україну зі зброєю в руках / Фото з фейсбуку Шептицької міськради

Тепер син пішов до батька у Небесне Військо... Дві чоловічі опори, два захисники, два Герої з однієї родини віддали життя за те, щоб ми могли дихати вільно,

– написала мешканка Шетпицького Надія Липчук.

Їхні життя обірвалися на війні