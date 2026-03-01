Усього за кілька місяців після батька: на фронті Херсонщини поліг 27-річний воїн зі Львівщини
- Матрос Іван Алєксєєв віддав своє життя за Україну
- У жовтні минулого року його батько, молодший сержант Олексій Алєксєєв, помер під час відпустки через важку хворобу.
Захищати Україну зі зброєю в руках нерідко стають батьки поруч зі своїми дітьми. На жаль, втрати в таких випадках особливо болючі. Трагедія сталася в одній з родин Львівської області.
На лінії бовойого зіткення в Херсонській області відаав своє життя 27-річний Іван Алєксєєв. Сумну звістку повідомили в Шептицькій міськраді. Там додали, що восени 2025 року помер і батька військового, який теж захищав країну.
До теми Не могли ідентифікувати майже рік: загинув оператор БпЛА з Прикарпаття Мирослав Коза
Що відомо про полеглого воїна та його батька?
Матрос Іван Олексійович Алєксєєв, 27-річний воїн зі Львівщини, віддав життя за Україну в складі військової частини А7382.
Він служив на посаді водія-електрика у відділенні ударних БпАК. Герой загинув 25 лютого 2026 року поблизу селища Велика Олександрівка на Херсонському напрямку під час виконання бойового завдання в останньому бою.
Іван Алєксєєв загинув на війні / Фото з фейсбуку Шептицької міськради
24 Канал висловлює співчуття рідним та близьким загиблого воїна. Вічна пам'ять і шана Герою!
Місце влада Шептицької громади повідомила, що ця втрата стала для родини другою трагедією за останні місяці. Ще в жовтні 2025 року вони попрощалися з батьком Івана – молодшим сержантом Олексієм Івановичем Алєксєєвим, командиром відділення охорони військової частини Т0110. Він відійшов у вічність під час відпустки для лікування через важку хворобу.
Олексій Алєксєєв захищав Україну зі зброєю в руках / Фото з фейсбуку Шептицької міськради
Тепер син пішов до батька у Небесне Військо... Дві чоловічі опори, два захисники, два Герої з однієї родини віддали життя за те, щоб ми могли дихати вільно,
– написала мешканка Шетпицького Надія Липчук.
Їхні життя обірвалися на війні
34-річний правоохоронець Сергій Чайка, відомий побратимам під позивним "Слідак", віддав життя за Україну на фронті. Він служив водієм бойової броньованої машини в одній з бригад і завжди свідомо брав на себе найнебезпечніші завдання, аби вберегти інших. Герой загинув 19 лютого 2026 року під час виконання бойового завдання в районі Костянтинівки на Донеччині.
Нещодавно до Львова доставили тіло Михайла-Віктора Сцельнікова з позивним "Лемберґ". З травня 2023 року воїн вважався зниклим безвісти, а його останки вдалося репатріювати лише нещодавно – після обміну та підтвердження ДНК-експертизи.
Василь Гавриш, досвідчений ветеран АТО, трагічно загинув 25 лютого 2026 року на Куп'янському напрямку від мінно-вибухових поранень, отриманих під час бойового завдання. Йому було 45 років.