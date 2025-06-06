Журналіста 24 Каналу Івана Магуряка нагородили грамотою "За заслуги перед Українським народом"

До Дня журналіста медійник 24 Каналу Іван Магуряк отримав грамоту від Верховної Ради України.

Про приємну новину повідомив сам Іван Магуряк, передає 24 Канал.

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Івана Магуряка з сайту 24 Каналу нагородили грамотою

Іван Магуряк є автором аналітичного відділу сайту 24 Каналу. Він починав як редактор стрічки новин, а тепер спілкується з військовими та пише статті про події на фронті.

Ось, наприклад, його матеріал про те, як у львівських школах реформували предмет "Захист України". Або інтерв'ю з офіцером підрозділу на псевдо "Сон" 412 окремого полку безпілотних систем Nemesis СБС. Чи історії військових, які врятувались від смерті.



Нагородження журналіста 24 Каналу / Фото, надане Іваном Магуряком

Журналіст подякував Національній спілці журналістів України (НСЖУ) та журналістці Наталці Войтович.

Якось так сталось, що нині мав честь отримати нагороду від Верховної Ради України та взяти участь в обговоренні проблем, котрі є в комунікації. Цю нагороду присвячую своєму другу і вчителю Івану Ігоровичу,

– написав Магуряк.

Іван Макар воював на Луганщині та загинув під Попасною. Макар працював вчителем історії в ліцеї села Стрілки у Самбірському районі на Львівщині. Був скромним, але дуже працьовитим, завжди на одній хвилі з учнями. Брав участь у Революції Гідності, а зранку 24 лютого пішов у військкомат. Казав: не зможе потім розповідати дітям про цю війну на уроках, якщо не піде захищати країну.

Для мене ця нагорода – це велика честь, а насамперед тому, що вона не лише моя. 24 Канал – це велика команда, яка надихає, навчає, мотивує, тому це така командна робота і ще один доказ того, що ми робимо все правильно,

– сказав Іван Магуряк у коментарі 24 Каналу.

А журналістку та ведучу 24 Каналу Анастасію Дехтяренко (дівоче прізвище – Норіцина) відзначили Орденом "За заслуги" III ступеня.