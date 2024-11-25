Допомагав шістдесятникам: політв'язень сталінських концтаборів Іван Мігус помер на 92 році життя

У Львові помер художник і письменник, член Львівського регіонального суспільно-культурного товариства "Надсяння", політичний в'язень сталінських концтаборів Іван Мігус. Йому був 91 рік.

Про це стало відомо сьогодні, 25 листопада. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на повідомлення пресслужби Львівської міської ради.

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Що відомо про Івана Мігуса

Іван Мігус народився 17 червня 1933 року у селі Ульгівок Люблінського воєводства у Польщі в українській родині. У 1946 році Івана із сім'єю примусово переселили в УРСР за програмою "обміну населенням".

Значна частина розповіді про життя пана Івана зосереджена на роках його ув'язнення у виправно-трудових таборах Мордовії та Уралу (1949 – 1955 роки). У 1959 році пан Іван був засуджений вдруге на 13 років за допомогу в діяльності шістдесятників,

– написали у міській раді.

У 2016 році Іван Мігус отримав подяку від міста як член Львівського обласного товариства політичних в’язнів і репресованих. Чоловіку був 91 рік. Він мав двох доньок і сина. Про місце і час похорону обіцяють повідомити додатково.

Нагадаємо, у квітні померла зв'язкова УПА з Івано-Франківської області. Йдеться про Наталію Сеньковську на псевдо Черемшина. Жінці було 99 років. З моменту проголошення незалежності України отримала чималу кількість державних нагород.