Провів 25 років у радянських концтаборах: помер Іван Мирон – один із політв'язнів із Закарпаття

У середу, 7 травня, помер закарпатський політв’язень Іван Мирон. Він відійшов у вічність на 97 році життя.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Закарпатської ОВА Мирослава Білецького.

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Помер Іван Мирон

В середу, 7 травня, відійшов у вічність Іван Мирон. "На жаль, щойно, на 97 році пішов до неба Іван Васильович Мирон. Вічна і світла йому пам'ять", – написав заступник голови Рахівської районної ради Іван Копич.

Його життя – це приклад боротьби й гідності, вірності правді та Україні. Він пройшов через найтяжчі випробування долі, залишаючись незламним у своїй вірі, ідеях і переконаннях,

– наголосив Білецький.



Іван Мирон востаннє був у Храмі Громада Всіх Святих села Росішка / Фото Іван Копич

Іван Мирон народився 9 березня 1929 року в селі Росішка Рахівського району. В 1935 році розпочав навчання у місцевій школі, де належав до "вовченят" (пластові новаки). Працював вчителем початкових класів у селі Чорна Тиса.

Був активним учасником антирадянського руху. Восени 1950 року Івану Мирону прийшла повістка до армії. Не бажаючи присягати радянській армії, він перейшов на нелегальне становище та приєднався до українського визвольного руху, став зв’язковим ОУН та неодноразово зустрічався з активними членами українського підпілля.

У травні 1951-го року Івана Мирона за доносом заарештували. Утримувався в Ужгородській тюрмі. Його неодноразово відправляли до штрафного карцеру через відмову співпрацювати зі слідством, вимагали видати де знаходиться склад підпільної літератури.

У січні 1952 року Івана Мирона засудили до 25 років суворого режиму. Він пройшов табори в Харкову, Новосибірську, Красноярську, Норільську. У 1953-му став учасником повстання політв'язнів у Норільську. З 1955 до 1961 року перебував в таборі "Озерлаг" поблизу міста Тайшет Іркутської області. В 1961 році переведений у мордовські табори, де відбув ще 15 років ув'язнення. За 12 днів до кінця терміну ув'язнення доставлений в Ужгородську тюрму. Вийшов на волю лише 22 травня 1976 року – після 25 років неволі.

Івана Мирона реабілітували у липні 2019-го. Він став першим українцем, кого Національна комісія з реабілітації визнала реабілітованим згідно з новим Законом України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років".

У березні 2025 року Івана Мирона нагородили нагрудним знаком "Сила Срібної землі".