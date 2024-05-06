"Ціле життя ішов за своєю мрією": помер ректор Закарпатської академії мистецтв Іван Небесник

Спільноту Закарпатської академії мистецтв 5 травня сколихнула трагічна новина. У засвіти відійшов ректор навчального закладу – Іван Небесник.

У навчальному закладі зазначити, що Небесник ціле життя ішов за своєю мрією, а нерідко, зваливши її на свої плечі, і ніс. Такою мрією і справою життя Івана Небесника стала сьогоднішня Закарпатська академія мистецтв.

До теми "Залишила світ мистецтва і пішла на війну": на фронті загинула журналістка Алла Пушкарчук

Іван Небесник відійшов у засвіти

Закарпатська академія мистецтв повідомила, що Небесник увійшов в історію у червні 1990 року, ставши першим демократично обраним директором Ужгородського училища прикладного мистецтва. Пізніше заклад перетворився на Коледж мистецтв ім. А. Ерделі у 2003 році, за яким було створення Закарпатського художнього інституту у 2016 році, що, зрештою, завершилося утворенням Закарпатської академії мистецтв.

Іван Небесник став новаторським лідером, який не лише проклав шлях, але й взяв на себе ініціативу. Коли нагальна потреба у вищому мистецькому навчальному закладі на Закарпатті вийшла на перший план, Небесник активізувався, підготувавши і захистивши дисертацію, а згодом ставши першим професором у цьому закладі.

Цим Іван Небесник не тільки стимулював людей поряд із собою, а й започаткував той процес, який сьогодні представляють сотні публікацій та монографії, присвячені мистецтву Закарпаття, а популярність мистецької школи краю стала не тільки всеукраїнською, а й центральноєвропейською,

– зазначили в академії.

У навчальному закладі також зауважили, що життя Івана Небесника свідчить, що смерть не має перемоги там, де людина дарує себе іншим. Ректор подарував своє життя Академії, нерідко жертвуючи своїми власними потребами та потребами родини, але саме завдяки цьому дарунку існує Закарпатська академія мистецтв – його мрія і його життя.

"Так, сьогодні перестало битися серце Івана Небесника, але життя ректора продовжується в закладі, у студентах, у викладачах, у друзях та рідних", – мовиться у повідомленні.

Варто зазначити, що Іван Іванович Небесник – український педагог, професор кафедри культури та соціально-гуманітарних дисциплін Закар­патсь­кої академії мистецтв, кандидат педагогічних наук, член Національної спілки художників України, заслужений працівник освіти України.