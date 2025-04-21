На фронті загинув закарпатець Іван Скоблей

Війна забрала життя ще одного українця. Захищаючи Батьківщину, загинув житель села Гребля Хустського району Іван Скоблей.

У воїна залишилась дружина та двоє синів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Зарічанську територіальну громаду.

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Що відомо про Івана Скоблея

Іван Скоблей народився 4 листопада 1965 року в селі Гребля. Чоловік навчався в Греблянській школі, пізніше – у Свалявському ПТУ. Там він здобув професію столяра.

Український захисник також проходив військову службу в радянській армії. Усе життя Іван прожив у рідному селі, де разом з дружиною Вірою виховав двох синів.

До початку повномасштабного вторгнення Росії на українські землі військовий працював завгоспом, а потім сторожем у Греблянській гімназії. Внаслідок російської агресії чоловік добровільно звернувся до ТЦК та 28 лютого 2022 року був призваний на службу у військову частину А7124.

Перебуваючи на службі, Іван Скоблей виконував бойові завдання в Сумській, Харківській та Донецькій областях. Головний сержант служив помічником гранатометника стрілецького відділення стрілецького взводу стрілецької роти військової частини А7124.

Життя українського захисника обірвалося поблизу села Соснівка, що на Сумщині. Про дату та час прощання з військовим у громаді повідомлять згодом.

До слова, раніше на фронті загинув кулеметник із Закарпаття Володимир Мошкола. Воїну було лише 35 років.