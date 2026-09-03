Плани точно є, – оглядач назвав умови, за яких Путін може піти війною на НАТО

У Кремлі не просто спостерігають за ситуацією в Європі, а вичікують зручного моменту для подальшої ескалації. Росіяни вираховують власні спроможності та готові піти на радикальні кроки проти країн НАТО за певних обставин.

Проте масштаб та форма нової атаки залежатимуть від низки важливих чинників. Військовий аналітик Іван Тимочко розповів 24 Каналу, що Росія наразі швидше розглядає варіанти агресії проти країн НАТО, ніж проводить безпосереднє розгортання військ.

Як Кремль може дестабілізувати Європу?

Російська сторона уважно стежить за соціально-політичними кризами у Європі, зокрема антиміграційними протестами чи внутрішніми суперечками. Москва прагне поглибити ці проблеми, щоб максимально послабити позиції західних партнерів України.

Те, що Володимир Путін буде провокувати і те, що він буде призводити до внутрішньої дестабілізації в Європі, це однозначно. Росіяни це роблять постійно, тому що для них це базово у потенційній зміні балансу сил. Чим більше послаблюється Європа, тим більше Росія хоче посилитись,

– наголосив Тимочко.

Експерт додав, що можлива провокація проти Альянсу не обов'язково розпочнеться з повномасштабного сухопутного вторгнення. Окупанти можуть випробовувати оборону НАТО масованими атаками дронів або іншими тактичними операціями.

Коли ми говоримо про 300 дронів, це може бути тактичний рівень. Але плани росіян на перспективу – грандіозніші, і вони точно є. Це не тільки дронова компонента, це застосуванням всіх видів військ,

– підкреслив військовий аналітик.

Яку роль відіграє Китай?

Суттєвим чинником у потенційній ескалації, на його думку, залишається позиція Пекіна. Якщо КНР ухвалить більш мілітарну політику, це може суттєво збільшити спроможності Росії для розгортання масштабного конфлікту.

Тимочко застеріг, що гібридна війна проти країн Альянсу може вестися під чужим прапором без прямої участі китайських системних військ. Замість цього можуть бути використані найманці або інші підрозділи.

Це можуть бути буряти, які будуть мати китайські ієрогліфи у військовому квитку, це можуть бути північнокорейські солдати. Не забуваємо, що є така історія, як гібридна війна і війна під чужим прапором. Це абсолютно потенційно можливо,

– підсумував експерт.

Зазначимо, що Росія вже тривалий час веде гібридну війну проти Європи. Зокрема, фіксуються постійні диверсії на оборонних підприємствах, зальоти безпілотників у повітряний простір країн НАТО та пошкодження підводних комунікаційних кабелів у Балтійському морі.

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