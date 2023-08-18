Дорожній конфлікт в Ужгороді: причетного до смерті лікаря затримала поліція
Джерело:Поліція Закарпаття
Поліцейські затримали підозрюваного у смертельному побитті молодого лікаря в Ужгороді. За даними правоохоронців, між потерпілим та нападником стався конфлікт на дорозі.
Дорожній конфлікт стався пізно ввечері 10 серпня на вулиці Баб'яка в Ужгороді. Потерпілий помер в лікарні.
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Винуватцем може бути син екснардепа
Поліцейські встановили, що між потерпілим, який керував автомобілем Skoda, та водієм Volkswagen Touareg, стався конфлікт на дорозі.
Суперечка переросла в штовханину, в ході якої водій позашляховика, за попередніми даними, отриманими з показів свідків та записів камер спостереження, завдав ударів водієві Skoda. Після цього останній впав на землю та втратив свідомість, а інший учасник конфлікту покинув місце події. Травмованого чоловіка медики госпіталізували до реанімаційного відділення,
– зазначили в поліції.
На жаль, 29-річний потерпілий так і не прийшов до тями. 17 серпня чоловік помер у лікарні.
Слідчі внесли відомості до ЄРДР. Окрім того, встановили та опитали всіх осіб, які перебували на місці злочину. Один із них, 24-річний ужгородець, надав поліцейським покази, нібито саме він був учасником конфлікту та керував транспортним засобом Volkswagen.
В ході досудового розслідування співробітники кримінальної поліції провели ряд оперативних заходів та встановили, що ужгородець надав слідству неправдиві покази. Також поліцейські встановили справжнього фігуранта справи: ним виявився 23-річний мукачівець. Підмовивши знайомого, зловмисник намагався уникнути відповідальності за скоєне,
– розповіли правоохоронці.
Співробітники поліції зібрали достатньо доказів та затримали підозрюваного. Наразі він перебуває в ізоляторі.
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Наразі розслідування здійснюють за частиною 2 статті 121 "Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого" та частиною 3 статті 135 "Залишення в небезпеці".
Слідчі готують матеріали для повідомлення затриманому про підозру та клопотатимуть в суді про подальше тримання його під вартою. Зловмиснику загрожує до 10 років ув'язнення.
Окрім того, щодо чоловіка, яки намагався взяти провину на себе, також відкрили кримінальне провадження.Зверніть увагу! Журналіст Віталій Глагола уточнив, що внаслідок дорожнього конфлікту помер лікар Мукачівської лікарні Іван Турок. Також додав, що, за його даними, винуватець сутички в Ужгороді, син екснардепа Павла Балоги – Віктор Балога.