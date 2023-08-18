Дорожній конфлікт в Ужгороді: причетного до смерті лікаря затримала поліція

Поліцейські затримали підозрюваного у смертельному побитті молодого лікаря в Ужгороді. За даними правоохоронців, між потерпілим та нападником стався конфлікт на дорозі.

Дорожній конфлікт стався пізно ввечері 10 серпня на вулиці Баб'яка в Ужгороді. Потерпілий помер в лікарні.

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Винуватцем може бути син екснардепа

Поліцейські встановили, що між потерпілим, який керував автомобілем Skoda, та водієм Volkswagen Touareg, стався конфлікт на дорозі.

Суперечка переросла в штовханину, в ході якої водій позашляховика, за попередніми даними, отриманими з показів свідків та записів камер спостереження, завдав ударів водієві Skoda. Після цього останній впав на землю та втратив свідомість, а інший учасник конфлікту покинув місце події. Травмованого чоловіка медики госпіталізували до реанімаційного відділення,

– зазначили в поліції.

На жаль, 29-річний потерпілий так і не прийшов до тями. 17 серпня чоловік помер у лікарні.

Слідчі внесли відомості до ЄРДР. Окрім того, встановили та опитали всіх осіб, які перебували на місці злочину. Один із них, 24-річний ужгородець, надав поліцейським покази, нібито саме він був учасником конфлікту та керував транспортним засобом Volkswagen.

В ході досудового розслідування співробітники кримінальної поліції провели ряд оперативних заходів та встановили, що ужгородець надав слідству неправдиві покази. Також поліцейські встановили справжнього фігуранта справи: ним виявився 23-річний мукачівець. Підмовивши знайомого, зловмисник намагався уникнути відповідальності за скоєне,

– розповіли правоохоронці.

Співробітники поліції зібрали достатньо доказів та затримали підозрюваного. Наразі він перебуває в ізоляторі.

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Що загрожує підозрюваному

Наразі розслідування здійснюють за частиною 2 статті 121 "Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого" та частиною 3 статті 135 "Залишення в небезпеці".

Слідчі готують матеріали для повідомлення затриманому про підозру та клопотатимуть в суді про подальше тримання його під вартою. Зловмиснику загрожує до 10 років ув'язнення.

Окрім того, щодо чоловіка, яки намагався взяти провину на себе, також відкрили кримінальне провадження.