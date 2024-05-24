Користується "чужим" майном, а сестра має кримінальні зв'язки: як живе глава Нацполіції

Нещодавнє розслідування щодо голови Нацполіції Вигівського викликали хвилю обговорень з боку суспільства. Він довгі роки вказував у своїх деклараціях, що користується майном, оформленим на інших осіб, проте джерело цього майна викликає питання.

З'ясувалося, що сестра Вигівського стала засновницею компанії, що торгує пальним, яка має зв'язки з фігурантами кримінальних справ, які знаходяться під відповідальністю самого голови Нацполіції. Крім того, начальник Нацполіції користувався автівками, оформленими на тещу, яка не мала стабільного доходу протягом багатьох років.

Дивіться також Від адвоката регіоналів до заступника голови ОП і підозри: що відомо про Андрія Смирнова

Користується "чужим" майном

Після призначення головою Нацполіції Вигівський заселився у приватному будинку під Києвом вартістю 6,5 мільйона гривень, оформленому на давню подругу сім'ї. Однак вона не змогла надати відповіді на запитання журналістів про місцерозташування будинку, його площу тощо.

Будинок у якому мешкає Вигівський / Фото bihus.info

Крім того, Вигівський довгий час користувався автомобілями, оформленими на тещу. Спочатку це був Hyundai Santa Fe, потім Volkswagen Touareg. Пізніше жінка продала Touareg та подарувала дочці всю отриману суму. Після цього сім'я придбала Audi SQ5, а теща придбала нову Audi SQ8.

Такі дорогі автомобілі коштують від 100 тисяч доларів, проте свекруха Вигівського не має ні бізнесу, ні офіційного доходу вже багато років.

Кримінальні зв'язки сестри Вигівського

На сестру Вигівського – Оксану Альховик, оформлений приватний будинок у передмісті Миколаєва, в якому поліцейський жив, коли працював у місцевому управлінні.

На момент покупки Альховик працювала у сільській школі вчителем молодших класів. Через кілька років сестру Вигівського запросили працювати до брата в Миколаївську поліцію. Тоді вона також переїхала до міста та заселилася вже у маленькому будиночку на околиці.

У 2019 році Альховик увійшла до числа засновників ТОВ "Югнафтопродукт", що займається оптовою торгівлею паливом. Її партнером у цій компанії кілька років був чоловік власниці будинку, у якому зараз проживає Вигівський.

Наразі у сестри голови Нацполіції є половина бізнесу з річним прибутком близько 400 мільйонів гривень. Виявилося, що ТОВ "Югнафтопродукт" сестри голови Нацполіції кілька років торгувало із фігурантами кримінальних справ самого голови Нацполіції.

Наприклад, у 2022 році одним із постачальників ТОВ "Югнафтопродукт" були ТОВ "Ексон ЮК" та ТОВ "Континенталь Трейд".

2020 року сестра начальника Нацполіції з партнерами викупила на під'їзді до Миколаєва два гектари землі, на якій запустили АЗС під брендом "KIV OIL". Однак коли журналісти відвідали цю заправку наприкінці квітня, там торгували паливом без ліцензії, без чеків та з оплатою готівкою чи на карту чоловіка, який продає каву у сусідній кафе.

Вигівський відповів журналістам

У відповідь на запит журналістів, Вигівський заявив, що йому невідомо, за які гроші сестра купувала будинок, в якому він жив. Поліцейський також не знає, звідки у тещі машини, якими він їздив.

Щодо кримінального контрагента ТОВ "Югнафтопродукт" він стверджує, що йому про це нічого невідомо, оскільки слідчі Нацполіції – незалежні і він не втручається у їхню роботу.

Тим часом у соціальних мережах, коментуючи розслідування, Вигівський заявив, що інформація про його декларації міститься у відкритому доступі на сайті НАЗК, де "зазначені активи мої та моєї дружини, а також дочки на момент спільного проживання". Він також заявив, що пройшов спеціальну перевірку, включно з перевіркою декларації.

"Вся ця інформація доступна для всіх та не є таємницею. Крім того, відповідно до вимог законодавства, я пройшов спеціальну перевірку, яка включала, в тому числі, і перевірку декларації. Тож не маю сумніву, що я та моя сім’я, а також спосіб мого життя знаходяться під постійним контролем антикорупційних органів, що є добре. Адже це дозволяє нам залишатися відкритими у відносинах з суспільством", – резюмував очільник Нацполіції.