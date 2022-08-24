росЗМІ опублікували момент підриву колаборанта сушка

У Михайлівці на Запоріжжі підірвали місцевого колаборанта івана сушка. У мережі з'явилися перші кадри з місця "інцидента".

На опублікованих кадрах можна побачити, що автомобіль сушка практично знищений. Про це пишуть росЗМІ, інформує 24 канал.

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Момент підриву автомобіля сушка

Камери відеоспостереження зафіксували момент підриву автомобіля гауляйтера. Спочатку видно, як його машина під'їжджає, а потім вже показані наслідки.

Який вигляд має момент підриву колаборанта сушка: дивіться відео

Нагадаємо, що спершу окупанти заявляли, що іван сушко начебто перебуває у реанімації, а згодом таки визнали: сушко – помер. Про смерть гауляйтера повідомили росЗМІ, інформує 24 канал. Відомо, що автівку колаборанта підірвали.

Нардеп Олексій Гончаренко зауважив, що спершу гауляйтера в критичному стані доставили до лікарні. Врятувати його, звичайно, не вдалося.

"Вибухівка в машині сушка знаходилася під сидінням. Як-то кажуть – не всидів на своєму місці", – заявив Гончаренко.

Що сказав мер Мелітополя про "інцидент" з сушком

колаборант іван сушко встиг вислужитись перед прокремлівським начальством. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За словами Федорова, сушко очолював штаб підготовки до псевдореферендуму на "своїй ділянці" тимчасово окупованих територій.

"Тепер питання про бодай будь-яке "голосування" у Михайлівській громаді, навіть для картинки росЗМІ, буквально підірване й зависло в повітрі", – зазначив міський голова.

Федоров додав, що наразі партизани готуються до нових "сумних новин" для тих, хто все ж долучився до організації псевдореферендуму.

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