В Івано-Франківській області — повітряна тривога

На Івано-Франківщині оголосили повітряну тривогу. Відповідні сигнали почали звучати 28 лютого о 23:12.

Мешканці Івано-Франківської області – зберігайте спокій та негайно ховайтеся в укриттях.

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Перебувайте там доти, поки не почуєте сигнал про відбій тривоги. Про це завжди повідомляють офіційні ресурси.

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