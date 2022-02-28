В Івано-Франківській області — повітряна тривога
28 лютого 2022 , 23:13Читать новость на русском
Джерело:"Суспільне Карпати"
На Івано-Франківщині оголосили повітряну тривогу. Відповідні сигнали почали звучати 28 лютого о 23:12.
Мешканці Івано-Франківської області – зберігайте спокій та негайно ховайтеся в укриттях.
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Перебувайте там доти, поки не почуєте сигнал про відбій тривоги. Про це завжди повідомляють офіційні ресурси.
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