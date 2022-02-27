В Івано-Франківську повітряна тривога: всі до укриттів

В Івано-Франківську оголосили повітряну тривогу. Місцеві мешканці якнайшвидше мають сховатися в укриттях.

В Івано-Франківську завили сирени – це сигнал повітряної тривоги. Мешканців міста просять пройти до найближчих укриттів.

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Також про повітряну тривогу заявили в Тернополі.

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