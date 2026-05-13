В Івано-Франківську прогриміли повторні вибухи

Росія не припиняє атаку на українські міста. Вдень 13 травня під ударом переважно Захід України.

Про це повідомили кореспонденти 24 Каналу.

Що відомо про вибух в Івано-Франківську сьогодні, 13 травня?

За даними наших журналістів, вибух був о 16:41. О 16:46 пролунали повторні вибухи.

Про можливі наслідки поки не відомо. Судячи з усього, росіяни обстріляли Івано-Франківськ "Шахедами" чи "Герберами", втім, Повітряні сили востаннє згадували Прикарпаття в своїх повідомленнях о третій дня. Моніторингові спільноти інформували, що до Івано-Франківська наближаються дрони.

Важливо! У Прикарпаттяобленерго вказали: вдень 13 травня у Коломийському районі внаслідок російської атаки почалися аварійні відключення.

Нагадаємо, вибухи на Івано-Франківщині чули о 15:53. Тоді обстрілювали Снятин, Бурштин, Тлумач, Коломию.

Триває тривога, і це цілеспрямований удар по Заходу України. Прошу реагувати, бо постійно залітають нові "Шахеди", може бути і ракетний удар дещо згодом. Це, мабуть, наймасштабніша атака за час повномасштабного вторгнення,

– написав мер Івано-Франківська Руслан Марцінків о 15:39.

Міський голова закликав бізнес і підприємства не нехтувати безпекою і відпустити працівників додому. Атаку він назвав безпрецедентною.

О 16:40 Марцінків повідомив, що працює ППО. Він попросив містян бути в укриттях і не ходити вулицями. А також нічого не фотографувати та не наближатися до місць вибуху.

В ДСНС Івано-Франківщини нагадали: не можна торкатися уламків БпЛА та невідомих предметів, це небезпечно.

Якщо бачите підозрілий предмет – не торкайтеся його та не підходьте до нього. Натомість негайно повідомте спеціальні служби за номерами телефонів "101" або "102".