В Івано-Франківську у ліцеї дівчинку не допустили до уроків через спортивний костюм

В Івано-Франківську ученицю наукового природничо-математичного ліцею імені Івана Пулюя не допустили до навчання. Причиною стало те, що вона була одягнена у спортивний костюм, а це нібито суперечить "дрес-коду" навчального закладу.

Про такий неприємний інцидент, який, за попередньою інформацією, стався напередодні, 4 вересня, розповіла мама дівчинки Ольга Ярошевич у соцмережах. Наразі її допис видалено.

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Ученицю ліцею не допустили до занять через "дрес-код"

Мою доньку, ученицю ліцею імені Івана Пулюя, вигнали й не допустили до навчання за неналежний вигляд. Мені про це не повідомили, дізналася від доньки: вона зателефонувала, плачучи від безвиході та образи,

– повідомила мама дитини.

За її словами, перед початком навчального року, 28 серпня, класний керівник проінформував батьків, що у школі впроваджують офіційний дрес-код – білий верх і чорний низ. "Одягнула моя доня те, що мала, але ні, цього мало. Має бути діловий стиль, діловий у +30°C", – зауважила жінка.

"Форма впроваджена впродовж багатьох років. При вступі до ліцею всі батьки та ліцеїсти ознайомлюються з правилами та дають письмову згоду на їхнє дотримання", – стверджують представники закладу освіти.

Вони кажуть, що дівчинці зробили зауваження щодо недотримання ліцейної форми. Поки класний керівник зв'язувався з іншими батьками, вона нібито самостійно вирішила йти додому і не чекати, поки наставник зв'яжеться з її батьками, думаючи, що її відправили додому.

Там наголосили, що окремі учні за згодою батьків поверталися додому переодягнутись. Водночас у департаменті освіти та науки Івано-Франківської міської ради наголосили, що ніхто не мав наміру виганяти ученицю чи ображати її, а інцидент трапився через "недокомунікацію".

Директор закладу пояснив, що у ліцеї дійсно існують певні рекомендації щодо одягу здобувачів освіти, які прописані та доведені до відома учасників освітнього процесу та їхніх батьків. Також керівник наголосив, що ці правила не є нововведенням,

– йдеться у повідомленні відділу освіти.

До слова, у ситуацію втрутився також секретаріат освітнього Омбудсмена. Там стверджують, що таким чином ліцей порушив права учениці, оскільки одяг для школи – це вибір дитини або її батьків.