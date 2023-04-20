ДБР повідомило про підозру офіцеру, який знущався з військового в Івано-Франківську

18 квітня у мережу потрапило відео побиття солдата-строковика прямо у військовій частині Нацгвардії в Івано-Франківську. Після цього працівники ДБР розпочали розслідування інциденту, а невдовзі, 20 квітня, повідомили про підозру офіцеру, який знущався з військового.

Ба більше, в ході розслідування вдалося встановити, що це був не перший випадок знущання офіцера з військовослужбовців цієї частини. Наразі розслідуються ще два факти застосування сили проти солдатів.

До теми Не перший такий випадок: нові деталі про знущання з військових у частині в Івано-Франківську

Офіцеру повідомили про підозру

Під час розслідування працівники Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону опитали свідків та потерпілого. За їхніми свідченнями вдалося зібрати достатньо доказів для повідомлення військовому про підозру у перевищенні службових повноважень.

Відтак кримінальне провадження відкрили за порушення частини 5 статті 426-1 Кримінального кодексу України. Її санкція передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

Наразі ж працівники ДБР скерували клопотання до суду про обрання запобіжного заходу. Військовослужбовцю пропонують обрати захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 800 тисяч гривень.

Зауважимо, що окрім ДБР на конфлікт у військовій частині відреагували й у Нацгвардії. Там розпочали службову перевірку. Також у Нацгвардії наголосили, що у проведенні розслідування надаватимуть всебічну підтримку правоохоронцям, щоб надати належну правову оцінку діям офіцера.

Що відомо про конфлікт та військовослужбовця

Раніше повідомлялося, що з кулаками та лайкою на солдата накинувся старший лейтенант Ярема, який є командиром чергового підрозділу за частиною 1241 НГУ. Трапилося це, за даними пабліків, ще наприкінці березня, 26 числа.

На кадрах опублікованого відео видно, що лейтенант з кулаками та нецензурною лайкою наказує строковику йти до штабу. При цьому слів він не добирав та називав військового "уйо**щем" та "х**ньою йо**ною".

Лейтенант накинувся на строковика: відео 18+ (нецензурна лексика)