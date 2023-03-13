Єдина нагорода, якої в нього не було: Івану Павлишину просять надати звання Героя України

Україна втратила ще одного свого відважного сина – Івана Павлишина. Йому назавжди залишиться 28. Чоловік 20 грудня отримав поранення не сумісне з життям під час мінометного обстрілу.

Рідні та близькі закликають надати Івану звання Герой України посмертно, передає 24 Канал. Українського захисника згадують як воїна-патріота, який без вагань йшов туди, де був найбільше потрібний Україні та своєму народові.

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Що відомо про Івана Павлишина

Іван служив у 24 ОМБр імені короля Данила Галицького. Він пішов служити ще у 2013 році, а вже у 2014 зустрів війну на Сході України. До армії пішов, попри проблеми зі здоров'ям. Тоді він казав: "Хто, як не я, мамо?".

Спочатку Іван був танкістом, а вже потім перевівся у розвідку. Брав участь у звільнені:

Ямполя,

Закотного,

а також Луганщини.

Рідні кажуть, що Іван був не тим, хто чогось боявся. Він був мужній, незламний, сильний та готовий боротись до останнього за рідну країну.

Нас було 17 військових проти сотні ворогів. Ми повинні були зупинити ворога і у нас не було вибору, бо якби не ми, то вони могли б піти далі і тим самим знищити нашу роту,

– сказав раніше Іван.

За час служби Іван тричі горів у танку поблизу Луганського аеропорту та навіть зміг вийти живим з оточення. Коли комбат "Тигр" побачив Івана живим, то став перед ним на коліна.



Іван з 2014 року боронить Україну / Фото надане 24 Каналу

Герой України – єдина нагорода, якої він не мав

За життя він був нагороджений орденами "За мужність І – ІІІ ступенів", багатьма іншими нагородами та отримав відзнаку "Народний герой України".

Звання "Герой України" – це єдина нагорода, якої не було в Івана. І нехай навіть посмертно, але він заслужив це звання, бо готовий був віддати життя за наш спокій і вільну Україну. Ми ж у відповідь можемо віддячити йому лише молитвою та пам'яттю,

– кажуть рідні.

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Нагороди Івана Павлишина / Фото надане 24 Каналу

У березні 2022 року Іван отримав поранення в око, внаслідок чого втратив його. Він пережив 4 операції, але все одно повернувся в стрій. На жаль, 20 грудня він потрапив під мінометний обстріл та загинув.