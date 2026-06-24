Іволжанське під контролем України: військові спростували заяви окупантів

Росіяни нещодавно заявили, що їх підрозділ ГВ "Сєвєр" нібито "захопив село Іволжанське". У ЗСУ цю інформацію назвали повною вигадкою.

Про це повідомили в угрупуванні військ "Курськ".

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Як ЗСУ спростували заяви росіян?

В угрупуванні військ "Курськ" повідомили, що село Іволжанське перебуває під повним контролем Сил оборони України й розташоване у глибокому тилу.

У ЗСУ наголосили, що в районі Іволжанського не зафіксовано ані штурмових дій, ані присутності російських військ. Там також назвали повідомлення про бої за участю 71 бригади черговою дезінформацією.

Очевидно, втомившись отримувати на горіхи у власному прикордонні, російські генерали посувають лінію фронту єдиним доступним їм способом – клавіатурою,

– заявили у ЗСУ.

Українські захисники іронічно зауважили, що заявлене росіянами "просування" існує лише у їх інформаційному просторі. ЗСУ наголосили, що повідомлення про успіхи окупантів взагалі не відповідають реальній ситуації на фронті.

Що відомо про ситуацію на Сумському напрямку?

Російські окупаційні війська продовжують наступальні дії на півночі Сумської області та намагаються створити вздовж кордону так звану буферну зону.

Українські військові також продовжували завдавати ударів по російських військових об'єктах у Бєлгородській області. Генеральний штаб ЗСУ повідомив 20 червня, що українські сили уразили пункти управління безпілотниками поблизу села Теребрено, приблизно за три кілометри від державного кордону.

Також за даними ISW, російські війська 19 та 20 червня продовжували обмежені наступальні дії на півночі Сумської області, однак просунутися вперед не змогли. Водночас українські сили здійснили контратаки на південний схід від Сум.