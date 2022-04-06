Із Луганщини і Донеччини на 6 квітня заплановано чотири безкоштовні евакуаційні потяги

6 квітня 2022 , 08:37
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Джерело:

телеграм Сергія Гайдая

Укрзалізниця продовжує допомагати державі в евакуації мирного населення з зони бойових дій до більш безпечних місць в Україні чи за кордоном.

Так, сьогодні заплановано 4 безкоштовні рейси з Луганщини та Донеччини. Про це повідомив голова Луганської обладміністрації Сергій Гайдай.

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Безкоштовні евакуаційні поїзди Із Луганщини і Донеччини ​

Луганська область):

  • 14:00 – 5501 Новозолотарівка – Лозова;

Донецька область:

  • 13:00 – 274/273 Краматорськ – Львів;
  • 16:00 – 276/275 Краматорськ – Львів;
  • 17:00 – 278/277 Краматорськ – Львів.

Інші евакуаційні потяги 6 квітня

  • 13:00 – 236/235 Покровськ – Чернівці
  • 14:00 – 5501 Новозолотарівка – Лозова
  • 16:10 – 7931 Покровськ – Дніпро (квитки у продажу)
  • 16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп
  • 23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро

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Автор: Марта Касіянчук