Із початку агресії Росії в Миколаєві загинули 86 людей: серед них є дитина
19 квітня 2022 , 22:04Читать новость на русском
Із початку агресії Росії в Миколаєві загинули 86 людей. Внаслідок атаки ворога у списках загиблих та поранених є діти.
Відповідну інформацію Олександр Сєнкевич розповів ввечері 19 квітня. Це трапилось під час ефіру на каналі "Рада".
Зауважте Іде битва за Донбас, удар по лікарні в Маріуполі: основне за 55 день війни
На Миколаївщині загинула майже сотня людей
У ніч проти 19 квітня війська Росії обстріляли житлові будинки, автоцентр, шиномонтаж у Миколаєві. Двоє людей отримали поранення. Також останніми днями обстрілювали дитсадки – ніхто не постраждав,
– повіломив Сєнкевич.