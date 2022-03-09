Із Сум виїхало 25 автобусів, в яких евакуюється близько тисячі людей

Російська армія продовжує підготовку наступу на Суми. Через вторгнення окупантів відбувається евакуація цивільного населення.

Гумкоридором рухається 6 тисяч цивільних авто

У середу, 9-го березня, із Сум виїхало 25 евакуаційних автобусів. Про це повідомляє заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

Варте уваги З Полтави до Сум виїхала ще одна колона автобусів для евакуації людей

Він зазначив, що в автобусах евакуюють понад тисячу людей.

Також гуманітарним коридором рухається 6 тисяч цивільних автомобілів з понад 20 тисячами людей.

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