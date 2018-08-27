Избирательная система Великобритании: какие уроки прошлого стоят внимания украинцев

Завершилась моя краткая, но насыщенная поездка в Британию. Буквально за неделю мне удалось познакомиться с английскими коллегами в сфере политического консалтинга, GR и лоббизма, посетить английский парламент, встретиться с учеными и общественными активистами. Своими впечатлениями об английской политической системе я и хочу поделиться с читателями.

Великобритания для большинства моих читателей воспринимается как страна, давшая миру модель демократического государства, хотя сама она является конституционной монархией. И Королевой англичане гордятся и уважают Ее Величество не только как символ своего государства, но и как политического деятеля.

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Примеру Великобритании последовали многие страны мира. В первую очередь, государства Содружества (Канада, Индия, Австралия, Новая Зеландия, Сингапур, Малайзия и Ямайка), а также Пакистан, Филиппины. Британский опыт построения политической системы тщательно анализируется и даже, в определенной мере, применяется, в бывших социалистических странах. Ценен он и для Украины.

Избирательная система Великобритании достаточно сложна (мне, например, не до конца ясны еще некоторые ее моменты). На ее структуре сегодняшнего дня отразилось множество реформ и довольно драматичная многовековая история английской демократии (от дней Великой Хартии вольностей и до Брекзита). Результатом исторического развития этой системы явилось то, что она представлена несколькими одновременно действующими ее моделями.

Но она также и продуманная, системная, демократичная. На общенациональном уровне проводятся выборы в парламент Великобритании, а до Brexit – и в Европейский парламент. Второй уровень представлен выборами в законодательные органы Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Низовой, третий уровень британской избирательной системы представлен выборами в советы графств, округов, приходов и других органов, представляющих власть локальную.

Рассмотрим кратко те избирательные системы, которые применяются в Великобритании.

1. Мажоритарная система относительного большинства

Это самая распространенная и известная из всех видов английских избирательных систем. В том или ином виде эта система заимствована всеми демократическими странами, в том числе, Украиной. Но, многие из них, в силу очевидных ее недостатков, отказались от нее. Многие, кроме Англии. Эта система основана на принципе "первый получает пост" (First-past-the-post). При этой системе территория страны делится на 659 избирательных округов, каждый из которых представлен одним депутатом Парламента. Победившим признается кандидат, получивший наибольшее число голосов (почему она и называется системой относительного большинства). Та политическая партия, представители которой образуют большинство в Палате общин, формирует Правительство.

2. Система дополнительного голоса (Supplementary vote)

Будучи чем-то средним между мажоритарной и пропорциональной, эта система применяется при выборах мэра Лондона. Каждый избиратель имеет право подать два голоса в порядке предпочтения. Избирательный бюллетень содержит две колонки: одна – для первичного выбора, другая – для дополнительного. Избранным считается кандидат, набравший в первой колонке более 50% голосов. Вторая колонка нужна, если ни один из кандидатов не получает большинства. В этом случае, два кандидата, набравшие наибольшее число голосов во второй колонке суммируются с голосами, полученными этими кандидатами в первой колонке. Побеждает тот кандидат, который в сумме получил наибольшее число голосов.

3. Cиситема голосования с указанием кандидатов в порядке предпочтения

(система Единственного передаваемого голоса, Single Transferable Vote (STV)).

Эта система похожа на пропорциональную систему с открытыми списками, но в ней отсутствуют партийные списки как таковые и допускается возможность самовыдвижения. Она применяется на выборах всех уровней в Северной Ирландии.

Здесь каждый избирательный округ представляется не одним, а несколькими кандидатами (3-6). Избиратель указывает собственную "оценку" каждого из них. Из всех кандидатов проходят те, которые набрали максимальную сумму "баллов" (соответственно, наиболее предпочтительный кандидат, например, из 6 мандатов, получает 6 баллов, а наименее предпочтительный – 1). По сути, эта система – рейтинговая. Здесь каждый избиратель может сам определиться с приоритетностью. И это – большой плюс, ведь избранный кандидат является медианой – то есть, компромиссным для большинства.

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4. Система списков (List system)

Это действующая и в Украине, пропорциональная система с закрытыми списками. Она действует и на выборах в Европейский Парламент.

Избирательная комиссия.

Организация выборов долгое время оставалась в Великобритании сферой интересов политических партий и полиций. Лишь в 2000 году была создана общегосударственная Избирательная Комиссия. Еt члены назначаются Королевой по совету Палаты общин на срок до 10 лет. Члены комиссии не могут состоять в какой-либо партии, а также входить в списки спонсоров политических сил в течение 10 лет перед их назначением. В еt состав входит не менее пяти, но и не более девяти членов. Отдельным органом избирательной системы являются специальные парламентские комиссии по установлению границ избирательных округов. Также в избирательном процессе в Британии довольно заметно участвуют и органы исполнительной власти.

Мне показалась интересной отличительная черта британской избирательной системы, – в ней Избирательная комиссия не занимается непосредственной организацией выборов. Деление избирательных округов на избирательные участки, определение мест голосования, назначение председателей участков относится к компетенции местной администрации. При чем, собственно, деятельность на выборах входит в ее должностные обязанности.

Порядок выдвижения и проведения выборов

После назначения даты выборов, потенциальный депутат должен внести залог Ј1000 должностному лицу, контролирующему ход выборов в данном избирательном округе (Returning Officer). Эта сумма будет возвращена ему, если он наберет минимум 5 % голосов. Это правило позволяет избежать выдвижения "кандидатов-шутников". Но удается это не всегда. Англичанам хорошо известен такой "герой" выборов, как Дэвид Сати. В течение более тридцати лет он неизменно выдвигается кандидатом в одном и том же избирательном округе. Правда, безуспешно. Для выдвижения не нужно принадлежать к какой-либо партии и не обязательно даже проживать в данном округе. Меня всегда удивляет парадокс британской политической системы, – юридически, политических партий в стране не существует, однако, их роль в британской политике самая существенная.

Кто не может голосовать?

Не все лица, проживающие на территории округа, могут принять участие в голосовании. Это – члены палаты лордов и заключенные. В течение 5 лет не могут голосовать лица, уличенные в нарушении процедуры голосования. Но стоит отметить, что в 2010 году в число голосующих были включены бездомные. Особенностью английского закона является положение, не всегда понятное даже британским юристам, о том, что люди, попадающие в категорию "идиотов" (idiots) не могут голосовать, а "душевнобольные" (lunatics) – могут, но только в состоянии прояснения сознания. Лица, находящиеся на излечении в стационарных лечебных заведениях, а равно, представительницы "древнейшей профессии", права голоса не имеют.

Королева имеет право голосовать, равно как и члены королевской семьи, однако они не пользуются этим правом, поскольку на практике это могли бы счесть неконституционным.

Когда выборы?

Официально закон не требует, чтобы выборы проходили в конкретный день, но, по традиции с 1935 года все парламентские выборы проходят по четвергам.

Заканчивая статью, хочу обобщить, что британская избирательная система представляет собой пример того, что политический институт, имеющий много вполне логичных нареканий со стороны сторонних наблюдателей, на деле, может быть вполне эффективно действующим на протяжении достаточно длительного времени. Может быть именно такие институты и стоит создавать в Украине?

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