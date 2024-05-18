На Одещині чоловік на очах у дітей жорстоко проколов вилами безпритульного собаку
Джерело:Суспільне Одеса
У місті Ізмаїл Одеської області чоловік проколов вилами безпритульного собаку. За словами чоловіка, пес нібито задушив йому курей.
Інцидент трапився у четвер, 16 травня, на очах у дітей. Саме вони й сповістили про поранення собаки волонтерів, які й викликали поліцію.
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Проколов собаку вилами
Кореспондентка Суспільного розповіла, що як повідомила волонтерка Олена Карнішина, діти проходили повз одного з приватних будинків по вулиці Нижньосадова і побачили як дві собаки перестрибнули через провислу сітку, потрапивши на подвір'я цього будинку.
Одна з них, Лайка, почала душити курей. Вийшов господар. Лайка встигла втекти, а другого, сірого пса, чоловік проколов вилами.
Діти побачили, що пес вийшов з подвір'я весь скривавлений і стікав кров'ю. Один з хлопчиків подзвонив своїй мамі. Вона вже вийшла на мене. Ми з моєю мамою швидко прибігли, забрали його. Мати повезла тварину в клініку. А я залишилася на місці й викликала поліцію,
– каже Олена.
Жінка наголосила, що внаслідок цього постраждав невинний пес, який не чіпав курей, а просто любив гуляти з Лайкою та постійно бігав за нею. Собака, якій вдалося втекти, за словами Олени, була дійсна схильна до того, щоб когось задушити, бо вона є мисливською твариною.
А от сірий пес до цього ні людям, ні тваринам жодного зла не спричинив. Повідомляється також, що чоловік зізнався у скоєному, однак у своїх діях він не побачив чогось страшного чи неправильного.
"Я в нього запитала, нащо ви взяли й прокололи собаку вилами. Можна ж було прогнати, вдарити чи налякати. На що він відповів: "Вони залізли до мене у двір, задушили курей, що я мав робити". Я так розумію це не перша собака, якщо він так легко це зробив", – розповіла волонтерка.
Тварину врятувати, на жаль, не вдалося
Олена також додала, що тварина, на жаль, не вижила, оскільки поранення були надто серйозні. Їй одразу зробили рентген, провели операцію, намагалися викачати з легень повітря. Однак ввечері того ж дня пес помер.
Лікар ввів його в наркоз, зашивав ті дірки, відкачував повітря з легень. Спробував ще щось зробити, але до вечора собака помер. Він попросив дозвіл на розтин і після цього сказав, що легеня і серце пробиті двічі. Шансів там не було. Він його просто заколов,
– зазначила вона.
Водночас зоозахисниця наголосила, що правоохоронці, які приїхали на виклик не прийняли заяву. Як розповіла Олена, вони сказали, що е не адміністративна, а кримінальна відповідальність і цим має займатися слідчо-оперативна група.
Згодом у поліції заявили, що заява від волонтерки Олени Карнішиної прийнята. У власника будинку також взяли письмове пояснення. Всі документи передали до Ізмаїльського районного відділу поліції для подальшого з'ясування обставин.
Якщо буде визначено склад злочину матеріали внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань.