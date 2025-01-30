Окупанти БпЛА атакували Ізмаїльський район на Одещині, є руйнування

Ворог вночі 30 січня вкотре атакував Одеську область ударними безпілотними літальними апаратами. Внаслідок цього постраждала цивільна інфраструктура Ізмаїльського району.

Таким чином нічна така, не жаль, не минулася без наслідків. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сили оборони Півдня України.

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Які наслідки атаки

Ворог вночі вкотре атакував Одещину ударними БпЛА. Тривала напружена робота наших сил ППО. Ціллю росіян була припортова інфраструктура. На щастя, загиблих та постраждалих немає,

– ідеться у повідомленні.

Згідно з оприлюдненою інформацією, внаслідок ворожої атаки пошкоджено два приватних житлових будинки, зерновий склад, легкові автомобілі. Також відомо про руйнування, зафіксовані у районній лікарні.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Зазначається, що у медичному закладі вибиті вікна та пошкоджені фасад зі стелею. Наразі над ліквідацією ворожого удару на місці працюють всі відповідні служби.

До слова, напередодні росіяни також атакували Ізмаїльський район. Тоді теж головною ціллю ворога була припортова інфраструктура у цьому районі. На щастя, за даними ОВА, минулося без загиблих та постраждалих.