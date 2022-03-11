Ізоляція окупантів продовжується: Deutsche Bank згортає бізнес у Росії
Джерело:твіттер Deutsche Bank
Вже зовсім мало залишилося до того часу, як в Росії не залишиться ніякого іноземного бізнесу. Окупантам доведеться коритсуватися власними продукцією та послугами, які повністю базувалися на імпорті.
Іноземні компанії та фінансові організації продовужють покидати Росію. Працювати на токсичній території окупантів не хоче ніхто.
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Deutsche Bank йде з Росії
До списку втікачів з Росії приєднався і Deutsche Bank. Установа закриває весь свій бізнес у країні-агресорі.
Як і деякі інші міжнародні компанії, і відповідно до наших юридичних та нормативних зобов'язань, ми перебуваємо в процесі зупинки нашого бізнесу в Росії. Наразі ми допомагаємо нашим неросійським клієнтам у скороченні їхніх операцій,
– йдеться у заяві банку.
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