ЦАХАЛ вразив понад 450 цілей, військово-морські об'єкти, знищив систему виявлення літаків ХАМАС

Армія оборони Ізраїлю розповіла, що вона вразила за добу понад 450 цілей ХАМАС. Також ЦАХАЛ ліквідував ворожого дайвера, який намагався проникнути в Ізраїль.

Відповідну інформацію ізраїльська армія повідомила вранці 11 жовтня. Ізраїльські військові відзначили, що мовиться про їхні успіхи протягом останніх 24 годин.

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ЦАХАЛ розповів про атаки по ХАМАС

Армія оборони Ізраїлю втретє за добу продовжує завдавати масовані удари по Сектору Гази; десятки винищувачів завдали ударів по більш ніж 200 цілях в Аль-Фуркані,

– заявили військові.

За їхніми даними, це вже третій удар по цьому району за останні 24 години. За добу ЦАХАЛ завдав удару по більш ніж 450 цілях.

Військові пояснили, що Аль-Фуркан – це район на півночі Сектора Гази, який використовує терористична організація ХАМАС як "центр терору, звідки здійснюється велика кількість терористичних атак проти Ізраїлю".

Ізраїль ліквідував водолаза від ХАМАС

Бійці ЦАХАЛ розповіли, що вони вдарили по військово-морських цілях ворога.

Загинув водолаз, який намагався проникнути в Ізраїль,

– заявили військові.

Ізраїльська армія також відзвітувала, що вдарила по військово-морських цілях ХАМАС, включаючи доки Хан-Юніс і Газа. Адже останні терористи використовують, щоб здійснювати теракти на ізраїльському узбережжі.

Ізраїль вдарив по цих цілях артилерією з ракетних катерів, вертольотів ЦАХАЛ та наземних артилерійських батарей.

Як Ізраїль атакував військово-морські цілі ХАМАС: дивіться відео

Які ще цілі атакував ЦАХАЛ

В Армії оборони Ізраїлю також розповіли, що вони в ніч проти 11 жовтня атакували винищувачами понад 80 цілей в Бейт-Хануні в Секторі Гази. Зокрема, там вдалось вразити два банківські відділення, які ХАМАС використовував для фінансування тероризму в Секторі Гази.

Окрім того, там були підземний тунель, два оперативні командні центри, які ХАМАС використовував для управління терористичною діяльністю проти Ізраїлю.

Атака ЦАХАЛ по об'єктах ХАМАС: дивіться відео

Також ізраїльська армія атакувала два терористичні комплекси ХАМАС, які терористи використовували для навчання, виробництва та зберігання зброї. В одному з комплексів був обстріляний штаб командувача північної бригади ХАМАС.

ЦАХАЛ вразив об'єкти терористичної інфраструктури, включно зі складом зброї, який розташований в резиденції військово-морського оперативника ХАМАС. Мішенню став і оперативний командний центр "Ісламського джихаду", який використовувався ракетними військами ХАМАС.

Ізраїльські винищувачі вдарили й по об'єктах, які використовував колишній ув'язнений та старший співробітник штаб-квартири ХАМАС в Юдеї та Самарії – Луї Капіша. Він керував терористичною діяльністю проти Ізраїлю.

Ізраїльські літаки також вдарили по сховищу зброї та базі бойовиків "Ісламського джихаду", який розмістили у мечеті.

Ізраїль знищив систему виявлення літаків ХАМАС

Ізраїльська армія відзвітувала про знищення системи виявлення літаків ХАМАС.

Літаки ЦАХАЛ знищили передові системи виявлення, розроблені терористичною організацією ХАМАС, які використовувалися для виявлення літаків над Сектором Гази,

– заявила ізраїльська армія.

Вони пояснили, що напередодні, 10 жовтня, протягом декількох хвилин під час цілеспрямованого вильоту військово-повітряні сили Ізраїлю завдали ударів по всій мережі та знищили здатність ХАМАС сформувати точну картину неба та їхні зусилля по цілях літаків ЦАХАЛ.