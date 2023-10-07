ХАМАС проник в ізраїльське місто Сдерот: уже є жертви серед цивільних

В Ізраїлі вранці 7 жовтня пролунали потужні вибухи після масованого ракетного удару з Сектору Гази. Крім цього, в ізраїльське місто Сдерот проникли озброєні бойовики палестинського руху ХАМАС.

Внаслідок цього у Сдероті вже є жертви серед цивільного населення. На Півдні Ізраїлю уже оголосили надзвичайну ситуацію.

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ХАМАС проник на територію Ізраїлю

Ізраїльські журналісти повідомили, що кілька палестинських бойовиків із Сектора Гази проникли на територію південного ізраїльського міста Сдерот. Наразі ізраїльські сили ведуть зіткнення з бойовиками в Сдероті та прилеглих районах.

ХАМАС проник на територію Ізраїлю / Відео Емануеля Фабіана з соцмережі Х

Цю інформацію також підтвердили й в ізраїльському ЦАХАЛі (Збройних силах Ізраїлю). Водночас там відмовилися коментувати, що саме наразі відбувається з терористами у Сдероті.

Кілька десятків бойовиків проникли у Сдерот / Відео Емануеля Фабіана з соцмережі Х

Вже через кілька годин ізраїльські журналісти повідомили, що внаслідок проникнення бойовиків ХАМАСу в Сдерот є перші жертви серед цивільного населення. Наразі немає інформації щодо точної кількості озброєних терористів, які проникли у Сдерот, однак бойові дії у місті тривають.

У Сдероті є перші жертви серед цивільних / Відео Емануеля Фабіана з соцмережі Х

У мережі також з'явилися кадри, де видно, як бойовики ХАМАСу обстрілюють цивільних в автівках. До того ж Ізраїль втратив контроль над однією зі своїх баз на кордоні з Газою у контрольно-пропускному пункті "Ерез".

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Також стало відомо, що бойовики ХАМАСу взяли під контроль поліцейську дільницю в Сдероті. Крім того, ще кілька людей отримали поранення під час перестрілки.

Зрештою міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант оголосив надзвичайну ситуацію в радіусі 80 кілометрів від сектора Газа. Зокрема, "особлива ситуація" дозволяє командуванню тилу військових обмежувати скупчення людей та закривати райони.

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