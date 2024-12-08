Ізраїль атакував авіабази на півдні Сирії і розгорнув війська на кордоні

У Сирії впав режим Башара Асада. Повстанці захопили Дамаск і просуваються територією країни. У розгромі диктатора взяв участь і Тель-Авів.

Так, сирійські ЗМІ повідомляють про численні удари Ізраїлю по авіабазах на півдні Сирії, передає 24 Канал із посиланням на The Times of Israel.

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У Ізраїлі відреагували на падіння режиму Асада

Зазначається, що ізраїльська авіація вдарила по районах Дараа і складах боєприпасів і зброї на авіабазі Халхалах у Сувейда на півдні Сирії, неподалік від ізраїльського кордону. Також Тель-Авів атакував авіабазу Меззе поблизу столиці Дамаска.

Ізраїльські військові заявили, що відстежують зброю в Сирії та працюють над тим, щоб не допустити її до Хезболли чи будь-яких інших елементів, які можуть загрожувати Ізраїлю.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу відреагував на падіння режиму Асада у Сирії. Він заявив, що у цьому є заслуга Ізраїлю. "Це прямий результат ударів, яких ми завдали Ірану та Хезболлі, головним прихильникам режиму Асада", – сказав він.

За словами Нетаньягу, "це викликало ланцюгову реакцію по всьому Близькому Сходу для всіх тих, хто хоче звільнитися від цього гнобительського та тиранічного режиму".

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Також прем'єр заявив про ризики повалення режиму Асада. Він наголосив, що Ізраїль не дозволить будь-яким ворожим силам розміститися на кордоні. Саме тому ЦАХАЛ вже зайняв нові позиції в буферній зоні між Ізраїлем і Сирією на Голанських висотах.

Довідка: Ізраїльські війська вперше зайняли позиції в буферній зоні між Ізраїлем і Сирією з моменту підписання Угоди про роз'єднання 1974 року. У минулому ЦАХАЛ кілька разів входив у цю зону на короткий час. Угода про роз'єднання між Ізраїлем і Сирією завершила війну Судного дня.