У відповідь на пуски ракет Ізраїль атакував військові комплекси Хезболли
21 жовтня 2023, 08:31Читать новость на русском
Джерело:ЦАХАЛ
Армія оборони Ізраїлю здійснила авіаційні удари по ракетних установках ліванського угруповання Хезболла.
Про нові удари повідомила армія Ізраїлю зранку 21 жовтня.
Дивіться також В очікуванні бурі: чи вдалося Байдену загасити велику пожежу на Близькому Сході
За останні кілька годин у відповідь на ракетні пуски та протитанкові ракети, випущені Ізраїлем, літаки ЦАХАЛу завдали ударів по терористичних об'єктах "Хезболли",
– йдеться в повідомленні ЦАХАЛ.
Також повідомляють, що серед об'єктів, по яких завдавалися удари, були військові комплекси, що використовуються в оперативних та терористичних цілях, а також пускові установки протитанкових ракет, що розташовані вздовж кордону та були направлені у бік Ізраїлю.
Що відбувається в Ізраїлі
- Армія Ізраїлю готується до операції на території Сектору Газа. На тлі цього уряду США та Європи чинять тиск на Ізраїль з метою змусити його відкласти наземну операцію, щоб виграти час для секретних переговорів.
- 20 жовтня в армії Ізраїлю заявили про підготовку до наступного етапу війни.