У відповідь на пуски ракет Ізраїль атакував військові комплекси Хезболли

Армія оборони Ізраїлю здійснила авіаційні удари по ракетних установках ліванського угруповання Хезболла.

Про нові удари повідомила армія Ізраїлю зранку 21 жовтня.

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За останні кілька годин у відповідь на ракетні пуски та протитанкові ракети, випущені Ізраїлем, літаки ЦАХАЛу завдали ударів по терористичних об'єктах "Хезболли",

– йдеться в повідомленні ЦАХАЛ.

Також повідомляють, що серед об'єктів, по яких завдавалися удари, були військові комплекси, що використовуються в оперативних та терористичних цілях, а також пускові установки протитанкових ракет, що розташовані вздовж кордону та були направлені у бік Ізраїлю.

Що відбувається в Ізраїлі