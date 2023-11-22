ХАМАС та Ізраїль начебто домовилися про чотириденне перемир'я та обмін полонених

Ізраїль заявив про схвалення "першого етапу угоди" з ХАМАС за посередництва Катару, яка передбачає кількаденне припинення вогню, а також звільнення щонайменше 50 полонених жінок і дітей. Водночас бойовики додають, що начебто ізраїльська сторона теж пообіцяла звільнити 150 ув'язнених палестинців.

Однак у заяві адміністрації Беньяміна Нетаньягу не згадують про намір випустити палестинців з ізраїльських в'язниць.

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Чотириденна пауза у бойових діях

Так, у зверненні ізраїльського уряду йдеться, що з терористами вдалося досягти угоди, відповідно до якої протягом чотириденної паузи у бойових діях вони звільнять щонайменше 50 викрадених людей – жінок та дітей.

При цьому, тривалість режиму припинення вогню може бути продовжена. Задля цього бойовики мають відпустити більше заручників. За кожних 10 звільнених заручників додаватиметься ще один день перемир'я.

Що каже про угоду ХАМАС

За словами палестинських терористів, сторони домовилися про обмін 50 ізраїльських заручників, жінок та дітей до 19 років, на 150 палестинських ув'язнених. Також Ізраїль має пропустити гуманітарну допомогу в усі райони Сектора Гази.

На час перемир'я Ізраїль повністю припинить польоти над південною частиною Сектору Гази, над північчю вони заборонені на 6 годин, з 10:00 до 16:00

Крім того, згідно до заяви ХАМАС, Ізраїль зобов'язався не піддавати арештам палестинців у Секторі Гази на час перемир'я, забезпечити їм свободу пересування дорогою між північчю та півднем анклаву.

США підтвердили звільнення бранців

За даними ЗМІ, Вашингтон очікує, що кількість заручників, які будуть звільнені, буде більшою за 50. Там переконані, що структура досягнутої угоди така, що вона значною мірою стимулює звільнення всіх бранців ХАМАС. Також у США заявили, що реалізація угоди почнеться через 24 години, після того як про її укладання оголосить Катар, який виступає посередником між сторонами конфлікту.

Крім того, американці сподіваються, що серед звільнених будуть троє американських громадян, зокрема одна дитина.

Як зазначають у ЗМІ, американський високопосадовець підтвердив, щоо в обмін на звільнення заручників Ізраїль звільнить кілька палестинських ув'язнених.

Станом на зараз влада Катару вже офіційно оголосила про угоду.

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