ЦАХАЛ ліквідував ще одного командира ХАМАС в Лівані, причетного до обстрілів Ізраїлю

Армія оборони Ізраїлю 9 серпня повідомила про ще ліквідацію командира ХАМАС у Лівані. Мовиться про старшого командира Самера Махмуда аль-Хаджа.

Цей палестинський терорист був причетний до обстрілів Ізраїлю. Окрім того, він вчинив багато злочинів стосовно єврейського населення.

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Що відомо про ліквідацію командира ХАМАС

В Армії оборони Ізраїлю розповіли, що Самера Махмуда аль-Хаджа ліквідували авіаударом по району Сидона в Лівані. Цей район розташований за 60 кілометрів від ізраїльсько-ліванського кордону.

Представники ЦАХАЛ зауважили, що командир ХАМАС відповідав за підготовку терористичних атак і запуск ракет з Лівану в бік ізраїльської території. Крім того, Самер служив командиром сил ХАМАС у таборі Айн аль-Хільва поблизу Сидону. Повідомляється, що він пов'язаний з вербуванням і підготовкою осіб, причетних до терористичної діяльності, спрямованої на напад на Ізраїль.

Також у ЦАХАЛ зазначили, що літаки Армії оборони Ізраїлю завдали удару по ракетній установці "Хезболли" в регіоні Хамаам на півдні Лівану. Цей удар був частиною ширшої операції, яка включала атаки на терористичну інфраструктуру в районах Айта аш-Шаб, Мехабіб, Маркаба і Кфаркела.

Ескалація відбулася після інциденту в п'ятницю, коли бойовики "Хезболли" запустили ракети на ізраїльську територію. У відповідь артилерія ЦАХАЛ завдала удару у відповідь по ліванському району Майс-аль-Джабаль.

До слова, раніше ЦАХАЛ повідомляв про ліквідацію міністра економіки ХАМАС у Секторі Гази Абеда Аль-Зері. Цей палестинець перешкоджав доставлянню гуманітарної допомоги мирним жителям Гази.