Ізраїль обіцяє, що не стане країною, через яку Росія обходитиме санкції

Росія отримала тисячі санкцій за повномасштабну війну проти України. Агресор сподівається, що зможе обійти їх за допомогою Ізраїлю.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід заявив, що Росія не зможе використати країну для обходу санкцій. Він запевнив, що координує це питання з чиновниками.

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"Ізраїль не буде шляхом обходження санкцій, запровадженими проти Росії Сполученими Штатами та іншими західними країнами", – сказав Лапід.

Росія немає виправдання

Міністр запевнив, що координує питання санкцій проти Росії з банком Ізраїлю, міністерством фінансів, міністерством економіки, управлінням аеропортів, міністерством енергетики та іншими. Лапід наголосив, що вторгненню Росії немає виправдання.

Ізраїль засуджує вторгнення Росії в Україну та закликає припинити бойові дії. Немає виправдання для порушення територіальної цілісності України, немає виправдання для нападів на мирне населення,

– заявив Лапід.

Він додав, що Ізраїль зробить усе можливе, щоб бути посередником, зупинити стрілянину та відновити мир.

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