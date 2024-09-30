Ізраїль планує "обмежену наземну операцію" в Лівані найближчим часом, – WP

Ізраїль планує провести "обмежену наземну операцію" в Лівані. Вона може розпочатися найближчим часом, повідомив Вашингтону ізраїльський чиновник.

Про це 30 вересня пише The Washington Post.

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Ізраїль попередив про підготовку наземної операції в Лівані

Зазначається, що запланована операція "буде менш масштабною", ніж війна з "Хезболлою" у 2006 році. Вона буде зосереджена на знищенні інфраструктури угруповання вздовж кордону, щоб усунути загрозу для жителів прикордонних регіонів Ізраїлю, сказав американський чиновник на умовах анонімності.

У понеділок ізраїльські сили провели обмежені рейди в Лівані, повідомив знайомий з операцією ізраїльтянин.

Додамо, що міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант, як передає видання The Times of Israel, повідомив, що наступний етап війни проти "Хезболли" розпочнеться незабаром, що дозволить жителям півночі Ізраїлю повернутися додому.

"Незабаром почнеться наступний етап війни проти Хезболли. Це стане вагомим чинником у зміні ситуації з безпекою та дозволить нам завершити важливу (місію) повернення мешканців до їхніх домівок", – сказав Галант.

За його словами, ізраїльські військові планують "змістити центр тяжіння на північ". Також очільник оборонного відомства Ізраїлю пообіцяв "повернути людей додому".