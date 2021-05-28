Ізраїль продовжив заборону на подорожі до України через COVID-19

Ізраїль продовжив заборону для своїх громадян на подорожі до країн з високим рівнем поширення коронавірусу. У списку, зокрема, є Україна.
Обмеження діятимуть щонайменше до 16 червня 2021 року. Після повернення з цих країн жителі Ізраїлю змушені пройти карантин.
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Це правило також поширюється на вакцинованих та людей, які вже перехворіли COVID-19.
Які країни потрапили до списку
- Україна;
- Ефіопія;
- Бразилія;
- ПАР;
- Індія;
- Мексика;
- Туреччина;
- Росія;
- Аргентина.
COVID-19 в Ізраїлі: останні новини
- Масова вакцинація населення в Ізраїлі призвела до позитивних результатів. Зокрема, за добу 27 травня там виявили лише 12 нових заражених коронавірусом.
- З 1 червня у країні планують скасувати більшість карантинних обмежень. Водночас заборона перебувати у закритих публічних місцях без захисної маски залишається чинною.
- Окрім того, у МОЗ Ізраїлю закликали громадян під час мандрівок до інших країн дотримуватися соціальної дистанції.