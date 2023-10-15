Ізраїльські літаки завдали ударів по міжнародному аеропорту Алеппо в Сирії

Сирія заявила, що Ізраїль вдарив по аеропорту в Алеппо. Це сталося ввечері 14 жовтня.

Унаслідок удару аеропорт вивели з ладу. Про це повідомило Міноборони Сирії, інформує 24 Канал.

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Сирія заявила про удар Ізраїлю по аеропорту в Алеппо

Як розповіли в оборонному відомстві, ввечері 14 жовтня Ізраїль завдав повітряного удару по аеропорту в місті Алеппо. Сама ізраїльська сторона наразі не коментувала цю інформацію.

Близько 23:35 14 жовтня ворожий Ізраїль завдав ударів з повітря по міжнародному аеропорту Алеппо, що призвело до матеріальних втрат і виведення з ладу,

– заявило сирійське військове відомство.

За словами очевидців, поблизу аеропорту пролунали сильні вибухи, причиною яких міг стати удар двома ракетами по злітно-посадковій смузі.

Зауважимо, що аеропорт в Алеппо лише днями відновив роботу після того, як по ньому вдарили ракетами. Тоді також було пошкоджено злітно-посадкові смуги.

Ізраїль завдав удару по Сектору Гази під час евакуації палестинців

Нагадаємо, 14 жовтня повідомлялось, що ізраїльські військові завдали удару по Сектору Гази. Це сталося під час евакуації палестинців.

Під час атаки Ізраїлю на Сектор Гази загинули десятки людей, які намагалися евакуюватись. Також 200 осіб поранено.