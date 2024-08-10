Ізраїль вдарив по школі в Газі: ліквідовано високопосадовця ХАМАСу

Армія оборони Ізраїлю здійснила удар по школі в Секторі Гази. Внаслідок атаки було ліквідовано високопоставленого члена ХАМАС.

За інформацією видання, мовиться про Валіда Алсусі. Відомо, що він обіймав посаду керівника відділу сил загальної безпеки ХАМАСу в південній частині Сектора Гази.

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Що відомо про удар Ізраїлю по школі в Газі

За даними ізраїльської розвідки, Алсусі активно займався розвідкою і мав інформаторів по всій Газі. Удар, що відбувся вчора, 9 серпня, спрямовувався на молитовну кімнату в школі ат-Табаїн, розташованій в районі Дарадж.

На момент атаки у приміщенні перебувало щонайменше 20 бойовиків та старших командирів. Водночас агентство цивільної оборони Сектора Гази повідомляє, що внаслідок удару загинули до 100 осіб. Однак, ЦАХАЛ спростовує ці дані і заперечує таку кількість жертв.

Згодом в Reuters написали, що ЦАХАЛ заявив про ліквідацію 19 радикалів внаслідок удару по школі в Газі. Особи цих убитих встановлені ізраїльською стороною.

Водночас підконтрольна ХАМАС влада Гази стверджує, що у школі розміщувалися палестинські біженці.

Своєю чергою, Алжир запросив проведення засідання Радбезу ООН через удар Ізраїлю по школі в Газі.