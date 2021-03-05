Ізраїль виходить із коронакризи – першим у світі, – Нетаньяху

COVID-19 в Ізраїлі майже здолали. Все – завдяки швидкій та ефективній кампанії вакцинації. Щонайменше, так вважає ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху.

Голова уряду Ізраїлю також заявив, що "Ізраїль – перша країна світу, яка виходить з коронакризи". Його слова процитували у The Times of Israel з посиланням на ефір телеканалу FOX.

До теми Найбільший показник у світі: в Ізраїлі вакцинували понад половину дорослого населення

Ізраїль подолав коронакризу: що відомо

Біньямін Нетаньяху розповів, що Ізраїль майже подолав кризу, яка виникла через пандемію коронавірусу. Посприяла цьому ефективна кампанія вакцинації у країні.

За допомогою зеленого паспорта (так називають сертифікат про вакцинацію в Ізраїлі – 24 канал) ви можете піти до ресторану, театру, відвідати спортивні заходи,

– сказав Нетаньягу.

У міністерстві охорони здоров'я Ізраїлю повідомили, що 88% мешканців країни віком від 50 років уже зробили щеплення проти коронавірусу (або відновилися після хвороби).

Ізраїльтяни – нація вакцинації

Усіх дорослих ізраїльтян, як запевнив Нетаньяху, планують вакцинувати вже до кінця березня. А це означає, що до кінця квітня можна розраховувати на повне скасування карантину (утім, це не означає, що не доведеться носити маску).

Ізраїль був відомий як нація стартапів. Відсьогодні він також буде відомий як нація вакцинації,

– наголосив Нетаньяху.

Голова уряду переконаний, що його країна може бути "моделлю для світу", і через це він відчуває гордість.

Варто зауважити, що не всі урядовці в Ізраїлі поділяють оптимізм прем'єра. Зокрема, лунають застереження щодо небезпеки нових штамів коронавірусу.

Важливо знати Добрі та погані новини: що відбувається з вакцинацією в Україні та світі