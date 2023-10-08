На півдні Ізраїлю є підозра на нове проникнення бойовиків, а у Єрусалимі почалися сутички

Місцева влада попередила жителів південної частини Ізраїлю про небезпеку. На територію єврейської держави могли знову проникнути бойовики ХАМАС.

Бойовики ХАМАС могли 8 жовтня повторно потрапити на південну частину Ізраїлю. Таку підозру має місцева влада.

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Що сказали жителям півдня Ізраїлю

Жителів міста Сдерот попередили про можливість проникнення бойовиків ХАМАС у цей населений пункт. Тому представники муніципалітету наказали їм залишатися вдома. Місцеве населення закликали перебувати поблизу охоронюваних приміщень та в жодному разі не виходити на вулицю.

Цивільних також попросили зачинити двері та вікна. Схоже розпорядження перед цим отримали й жителі сусіднього міста Мефальсім. Обидва населених пункти розташовані близько до Сектора Гази. Ізраїльські військові їх охороняють та чекають на ймовірну появу ХАМАС.

У Єрусалимі почалися сутички

Повідомляється, що у Східному Єрусалимі та Хевроні (Палестинська автономія) почалися сутички між ізраїльськими силовими структурами та місцевим населенням.

Кадри сутичок Єрусалимі та Хевроні: відео з соцмереж



Місцеві ЗМІ пишуть, що двох підозрюваних поліція заарештувала біля синагоги в єрусалимському районі Пісгат Зеєв. У них при собі був ніж, кипа та намисто з зіркою Давида. Правоохоронці припускають, що ці місцеві жителі хотіли вдати з себе євреїв.

Люди масово тікають: відео з соцмереж



На кадрах, що ширяться соцмережами, можна побачити, що на вулицях застосовуються димові та світло-шумові гранати. Також на деяких відео можна почути стрілянину.

На вулиці застосували димові гранати: відео з соцмереж



На вулиці чутно звуки стрільби: відео з соцмереж

