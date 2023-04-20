Ізраїль встановив у Києві "розумну" систему повітряних тривог: тестування відбудеться у травні

Ізраїль встановив у Києві систему оповіщення. Вже наступного місяця її випробують.

У травні ізраїльська Служба тилу проведе в Києві випробування системи оповіщення про повітряні атаки та ракетні обстріли, що була розроблена спеціально для України.

Дивіться також У злитих документах Пентагону є інформація, що Моссад заохочував антиурядові протести в Ізраїлі

Вже влітку вона може повноцінно запрацювати

Якщо випробування пройдуть успішно, система може бути готова до застосування вже цього літа.

"Таким чином громадяни України в районах ракетного обстрілу матимуть більше часу, щоб дістатися до захищеної зони, а громадяни, які знаходяться в інших районах, зможуть безперешкодно продовжувати своє життя", – повідомляє видання.

Зазначають, що протягом останніх місяців співробітники ізраїльської Служби тилу та їхні українські колеги кілька разів зустрічалися у Польщі, щоб обговорити деталі проєкту.

У разі успіху, система запрацює ще в кількох містах України з населенням понад мільйон жителів.

Що цьому передувало