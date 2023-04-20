Ізраїль встановив у Києві "розумну" систему повітряних тривог: тестування відбудеться у травні
Джерело:Walla
Ізраїль встановив у Києві систему оповіщення. Вже наступного місяця її випробують.
У травні ізраїльська Служба тилу проведе в Києві випробування системи оповіщення про повітряні атаки та ракетні обстріли, що була розроблена спеціально для України.
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Вже влітку вона може повноцінно запрацювати
Якщо випробування пройдуть успішно, система може бути готова до застосування вже цього літа.
"Таким чином громадяни України в районах ракетного обстрілу матимуть більше часу, щоб дістатися до захищеної зони, а громадяни, які знаходяться в інших районах, зможуть безперешкодно продовжувати своє життя", – повідомляє видання.
Зазначають, що протягом останніх місяців співробітники ізраїльської Служби тилу та їхні українські колеги кілька разів зустрічалися у Польщі, щоб обговорити деталі проєкту.
У разі успіху, система запрацює ще в кількох містах України з населенням понад мільйон жителів.
Що цьому передувало
- Нагадаємо, Ізраїль у 2022 році обіцяв спеціально розробити та поставити Україні системи оповіщення для цивільного населення. У січні Ізраїль погодився офіційно передати Україні технології розумного оповіщення.
- Коли цього року Київ відвідав міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен, а за ним депутати Кнесету Юлій Едельштейн та Зеєв Елькін, вони підтвердили цю обіцянку.