Ізраїль завдав ударів по об'єктах у Сирії: загинули двоє мирних жителів, є постраждалі

Зі сторони Ізраїлю по об'єктах у Сирії 23 листопада завдали авіаударів. У результаті загинули 2 мирних жителів, ще 7 людей отримали поранення.

Про обстріл центрального регіону Сирії, який призвів до жертв, видання повідомляє з посиланням на власні джерела.

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Ізраїль обстріляв сирійські об'єкти

Атака по об'єктах у Сирії відбулася 23 листопада, 13:26 за місцевим часом зі сторони північного сходу Бейрута. Вона "завдала матеріальних збитків". Водночас більшість ракет Ізраїлю сирійські засоби протиповітряної оборони збили.

Є жертви та постраждалі

Авіаобстріл призвів до жертв – загинули 2 мирних жителів.

Крім того, через ракетну атаку також постраждали 6 військовослужбовців і ще 1 цивільний громадянин.

До слова, 17 листопада Армія оборони Ізраїлю випустила зі сторони Голанських висот дві ракети. Вони полетіли до порожньої будівлі, розташованої на південь від Дамаска.

У 2011 році у Сирії розпочалася громадянська війна, яка триває і досі. Відтоді Ізраїль періодично обстрілює об'єкти сирійських військ та їхніх союзників, зокрема проіранських формувань. Так Ізраїль хоче запобігти посиленню позицій Ірану, який допомагає грошима та зброєю, на території Сирії.