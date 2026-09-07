Там були численні бункери, склади, підземні ходи, ракетні позиції та інша військова інфраструктура. Там же базувався "Радуан" – сили швидкого розгортання "Хезболли", які мали атакувати Ізраїль. Тепер цей комплекс повністю зайнятий ізраїльською армією. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Яка кінцева мета Ізраїлю?

Те, що відбувається на Алі ат-Таер, добре показує значно ширшу стратегію Ізраїлю в Лівані.

Завдання полягає не просто в тому, щоб відсунути Хезболлу від кордону. Завдання – максимально знищити її військову інфраструктуру і зробити так, щоб навіть після можливого виходу Ізраїлю з Лівану відновлення "Хезболли" тривало десятки років.

Комплекс, який готували до війни з Ізраїлем

Укріпрайон на хребті Алі ат-Таер будували приблизно 20 років.

Фактично його почали створювати невдовзі після Другої ліванської війни, коли стало зрозуміло, що через високі вогневі можливості ізраїльської армії "Хезболлі" потрібні глибокі укриття та важкі укріплення.

Сам комплекс був величезним. У ньому були підземні ходи, бункери, склади, ракети та безпілотники. Були й спеціальні ракетні позиції – частини бункерів зі зсувними кришками, з яких можна було запускати реактивні снаряди в бік Ізраїлю.

Після просування ізраїльської армії на північ у комплексі заблокували близько сотні бойовиків. Але ЦАХАЛ не намагався взяти його швидким штурмом. Облога тривала довго. Армія спостерігала за виходами з бункерів і швидко їх виявляла.

Коли у заблокованих бойовиків почалися проблеми з постачанням, "Хезболла" намагалася доставляти їм важкими безпілотниками боєприпаси, воду та їжу. Але дрони не могли залетіти безпосередньо всередину. Щойно бойовики виходили назовні, щоб забрати вантаж, їх знищували. У результаті комплекс зачистили.

Тепер комплекс "Хезболли" повністю знищать

Після завершення зачистки ізраїльські військові вивчають комплекс і шукають трофеї.

Наступним кроком, найімовірніше, стане його повне знищення. Це важливий момент. Тому що Ізраїль зараз діє не лише проти людей "Хезболли". Він знищує саму матеріальну основу, яка дозволяла цій організації воювати.

Бункер, який будували роками, не можна відновити за кілька місяців. Підземну мережу не можна швидко побудувати заново. Ракетні позиції, склади та іншу інфраструктуру теж потрібно створювати з нуля. Саме тому знищення таких об'єктів має значення навіть у тому випадку, якщо Ізраїль у майбутньому буде змушений залишити територію Лівану.

Ізраїль поки не збирається виходити з Лівану

Наразі Ізраїль утримує в Лівані буферну зону. І політичне керівництво, наскільки можна судити, не збирається відмовлятися від неї без конкретного результату. Цим результатом може бути роззброєння "Хезболли", її знищення або зміни в самому Ірані, після яких "Хезболла" втратить нинішню підтримку й ослабне.

А поки цього немає, ізраїльська армія продовжує виходити з дуже простої логіки: потрібно ламати в Лівані все, що має стосунок до "Хезболли". І Алі ат-Таер – дуже показовий приклад цієї стратегії.

"Хезболла" витратила близько двох десятиліть на створення цього укріпрайону. Тепер його знищать.

"Хезболла" вже не та, якою була у 2006 році

Те, що сталося з "Хезболлою" зараз, уже не можна порівнювати з наслідками війни 2006 року. Вона знекровлена і дуже сильно ослаблена.

Навіть якщо припустити, що Ізраїль завтра буде змушений вийти з Лівану, "Хезболлі" доведеться витратити десятки років на відновлення того, що вона втратила. Але це не означає, що загрози більше немає. "Хезболла" все ще залишається силою. І саме тому ЦАХАЛ продовжує операції в буферній зоні та знищує її інфраструктуру – щоб максимально ускладнити майбутнє відновлення або зробити його практично неможливим.

Саме в цьому, на мій погляд, і полягає головний сенс того, що зараз робить Ізраїль у Лівані. Він не просто веде черговий етап війни з "Хезболлою". Він намагається знищити те, що дозволило б "Хезболлі" підготуватися до наступної війни.

Сегрій Ауслендер про знищення бункера "Хезболли":

