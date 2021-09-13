В Ізраїлі скоїли теракт: чоловік з ножем накинувся на перехожих

В Єрусалимі 13 вересня чоловік з ножем напав на людей. Двоє осіб отримали поранення середньої важкості, ще один чоловік – легкої.

Усім пораненим близько 20 років. Двох забрали до лікарні. Теракт стався на вулиці Яффо, неподалік від центральної автобусної станції.

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Як стався напад

Постраждалі перебували в магазині поблизу автостанції. Туди увійшов терорист і завдав ударів ножем. Боєць прикордонної поліції, який перебував поруч, вистрілив в нападника і поранив його. Зазначили, що зловмисника затримали.

Теракт у Новій Зеландії

На початку вересня у Новій Зеландії чоловік з ножем напав на відвідувачів супермаркету. Він поранив щонайменше 6 людей. Трагедія сталась у місті Окленд. Поліція застрелила нападника. Це відбулось протягом хвилини після нападу. На місце події прибули карети швидкої допомоги.

Прем'єр-міністерка Джасінда Ардерн назвала чоловіка "жорстким екстремістом". Він був натхнений ідеологією "ІДІЛ".

Чиновниця назвала подію терактом.