Ізраїль розгорнув бронетехніку та війська біля кордонів Сирії на тлі наступу повстанців
У неділю, 8 грудня, ізраїльська армія (ЦАХАЛ) розгорнула сили біля кордону із Сирією. Це відбулося на тлі падіння режиму Башара Асада і взяття повстанцями столиці країни Дамаску.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву ЦАХАЛ. Водночас ізраїльські військові наголосили, що не втручаються у внутрішні події в Сирії.
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Що відбувається на кордоні із Сирією
Раніше ізраїльські військові вже заявляли, що готуються протистояти загрозам з боку сирійських повстанців.
У зв'язку з подіями у Сирії та відповідно до оцінки ситуації та можливості проникнення озброєного персоналу у буферну зону, ЦАХАЛ розгорнув сили в буферній зоні та в кількох необхідних для оборони точках, щоб забезпечити безпеку громад Голанських висот і громадян Ізраїлю,
– повідомила пресслужба Армії оборони Ізраїлю.
За словами ЦАХАЛ, армія діятиме стільки, скільки буде необхідно, щоб зберегти буферну зону та захистити Ізраїль та його цивільне населення.
Нагадаємо, 8 грудня сирійські повстанці взяли під контроль столицю країни Дамаск та ключові міста. Відомо, що сирійська армія капітулювала, а Генштаб закликав військових скласти зброю. Глава уряду країни заявив про готовність передату владу мирним шляхом.