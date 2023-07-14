Кулеба пояснив, наскільки "ізраїльська модель" влаштовує Україну

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україну влаштує будь-яка безпекова модель, запропонована партнерами, яка не є альтернативою членству в НАТО.

Гарантії не є заміною членства в НАТО

Цю думку озвучив глава української дипломатії, коментуючи можливість надання Україні так званої ізраїльської моделі безпеки для України.

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Можна називати по-різному ці моделі. Нас влаштовує будь-яка модель, яка не є альтернативою членства України в НАТО. І саме тому і в переговорах, які на всіх рівнях велися, ми постійно наголошували, що гарантії не є заміною членства в НАТО,

– зазначив Кулеба.

Що таке "Ізраїльська модель безпеки" Це 10-річні зобов'язання, які беруть на себе США. Вони передбачають надання пакетів військової та фінансової допомоги, а також можливість спільного виробництва.

Чому Європі потрібне членство України в НАТО

Міністр наголосив, що Україні не потрібен другий Будапештський меморандум, коли за пусті обіцянки віддали ядерну зброю.

Ми не віддамо членство в НАТО за будь-які обіцянки. Тому що всі розуміють, і партнери розуміють, що найсильніша, найпотужніша гарантія того, що в Європі не буде більше війни – це членство України в Альянсі,

– вважає Дмитро Кулеба.

За його словами, усі інші гарантії безпеки – це добре, але ніщо не замінить членство в НАТО.

"Це принципова позиція Президента. І вона буде реалізована в тих рішеннях, які ухвалюються", – додав очільник МЗС.

Що отримала Україна за підсумками саміту у Вільнюсі

Глави держав та урядів країн-членів НАТО погодилися скасувати вимогу про План дій щодо членства для України та заявили, що нададуть запрошення Україні приєднатися до Альянсу після "виконання умов".