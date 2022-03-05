Ізраїльський прем'єр зустрівся з Путіним і поговорив телефоном із Зеленським

5 березня 2022 , 22:27
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Джерело:

"Голос Америки"

Ізраїльський прем'єр зустрівся з Володимиром Путіним через війну, яку той почав проти України. Потім Нафталі Бенет поспілкувався з Володимиром Зеленським телефоном.

Відповідна інформація з'явилась 5 березня – на 10 день війни, яку Росія почала проти України. Про це повідомив представник Нафталі Беннетта. 

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Прем'єр Ізраїлю спілкувався з Путіним та Зеленським

 

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