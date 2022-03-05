Ізраїльський прем'єр зустрівся з Путіним і поговорив телефоном із Зеленським
5 березня 2022 , 22:27Читать новость на русском
Джерело:"Голос Америки"
Ізраїльський прем'єр зустрівся з Володимиром Путіним через війну, яку той почав проти України. Потім Нафталі Бенет поспілкувався з Володимиром Зеленським телефоном.
Відповідна інформація з'явилась 5 березня – на 10 день війни, яку Росія почала проти України. Про це повідомив представник Нафталі Беннетта.
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Прем'єр Ізраїлю спілкувався з Путіним та Зеленським
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