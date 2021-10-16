В ізраїльському ТРЦ спалахнула пожежа: частина будівлі впала, є постраждалі

У торговельному центрі в ізраїльському місті Калансуа 16 жовтня сталася сильна пожежа, у результаті якої завалилася частина будівлі. Внаслідок займання постраждали щонайменше 9 людей.

Відповідно до повідомлення пожежної служби, вогонь виник на другому поверсі ТРЦ, розташованого в місті Калансуа, що в східному Шароні. У цій частині будівлі були розташовані офіси.

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Деталі пожежу у торговельному центрі Ізраїлю

Пожежа спалахнула у ТРЦ вдень 16 жовтня. З центру негайно евакуювали сотні відвідувачів. У вихідний їх прийшло туди дуже багато.

Пожежні бригади затрималися в дорозі через труднощі під'їзду до будівлі. За цей час вогонь повністю знищив весь другий поверх будівлі, у ньому обвалилася частина стін і дах.

Місцевих жителів просять не наближатися до місця інциденту.

Кілька людей постраждали

На щастя, обійшлося без загиблих. Однак травмованих уникнути не вдалося: 7 людей, зокрема поліцейський, отримали легкі поранення. Крім того, від чадного газу постраждали ще 2 людей, однак їм не знадобилася госпіталізація.

В Ізраїлі у ТРЦ спалахнула пожежа: дивіться відео

У пожежі постраждали люди: дивіться відео

Займання сталося у місті Калансуа: дивіться карту