Ізюм – найактивніша бойова точка Харківщини, але ворог зазнає серйозних втрат
5 квітня 2022 , 12:38Читать новость на русском
На Сході України тривають запеклі бойові дії. На Харківському напрямку найбльш гарячою точкою є місто Ізюм.
Про ситуацію в регіоні розповів голова ОВА Олег Синєгубов. Також активна точка – це околиці міста, передає 24 канал.
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Вони намагаються концентрувати велику кількість військової техніки, щоб просуватися далі на Донбас. Наші ЗСУ там героїчно ведуть бої і ворог втрачає велику кількість своїх літаків, зброї, броньованої техніки та живої сили,
– сказав Синєгубов.
Він попередив, що по інших напрямках ситуація може змінюватися щогодини. Наразі є розуміння, що окупанти до Харкова підступитися не зможуть.
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