Захищаються і від дронів, і від негоди: ексклюзивний репортаж про життя прифронтового Ізюма

Ізюм – перше велике місто на Харківщині, яке "зашивають" антидроновою сіткою, аби убезпечити від ударів російських БпЛА на оптоволокні. Наприкінці лютого такий дрон зміг дістатися околиць Харкова.

Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко розповіла, що протидіяти оптоволоконним безпілотникам за допомогою РЕБ неможливо, а от антидронові сітки є реальним захистом від таких засобів ураження.

Дивіться також Ця новина сколихнула Харків: нові деталі влучання FPV-дрона на оптоволокні

В Ізюмі створюють "антидронові коридори"

Голова Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що вже сотні кілометрів території покриті артидроновими сітками. Мовиться про прифронтові населені пункти.

Випадків, аби дрони на оптоволокні долітали до Ізюма, поки що не фіксувалось. Але російська армія постійно тероризує місто "Молніями" й "Ланцетами". Ворог спрямовує їх по житлових квартах, міській інфраструктурі.

Сергій Федченко, начальник Ізюмської міської адміністрації, повідомив, що встановлення антидронових сіток – це превентивний захід. Він пояснив, що його потрібно здійснювати тоді, коли це ще можливо робити у відносно безпечних умовах.

Військовими було ухвалене рішення провести ці роботи заздалегідь. Зараз через центральні вулиці Ізюма проходять "антидронові коридори", вони дуже потрібні. Вони не захистять від "Шахедів" чи КАБів, але стримуватимуть від ударів тих дронів, які "полюють" за військовою й цивільною технікою,

– розповів Федченко.

Закрити міста повністю сітками проти дронів неможливо. Площа Ізюма – 43,6 квадратних кілометрів. Місцевість має складний ландшафт. Експерти визначають, які саме місця там треба закривати антидроновими сітками.

Зауважте! Дмитро Філатов, командир 1 ОШП імені Дмитра Коцюбайла, розповів, що якщо FPV-дронам можна протидіяти, застосовуючи засоби РЕБ, то проти оптоволоконних БпЛА вони неефективні. Він пояснив, що з безпілотниками на оптоволокні ворогу не треба літати на висотах, він може запустити його з будь-яких точок, тому виявити його складно.

До Ізюма вже долітали ворожі КАБи, такі випадки зафіксовані були наприкінці 2025 року. Минулими вихідними з боку противника була атака з РСЗВ "Торнадо" з використанням касетних боєприпасів. На щастя, обійшлося без жертв. Під час удару в тих кварталах, куди він прийшовся, на вулиці людей не було. Однак внаслідок прильоту суттєво пошкоджені житлові будинки, критична інфраструктура.

Ізюм потерпає від підтоплень: які наслідки?

Не лише від російських ударів страждає Ізюм, а й від негоди. На цій місцевості сталися потужні підтоплення. Останнього разу такі відбулися 20 років тому. Ізюмщина – один з найбільш постраждалих від несприятливих погодних умов районів: затоплені городи, подвір'я, будівлі.

Суттєво відчули наслідки негоди (аномальні опади снігу, а згодом потепління) орієнтовно 360 будинків. З середини лютого домівки були підтоплені 6 разів, вода діставалась і центру Ізюма.

Аби допомогти населенню була впроваджена місцева програма фінансової підтримки. Для людей, чиї будинки найбільше постраждали, передбачили виплати у розмірі 20 тисяч гривень, а де шкода завдана менше – набори з гуманітарною допомогою (харчові продукти й теплові набори). Однак жителі кажуть, що цих коштів недостатньо: або виплати треба збільшити, або почати видавати будівельні матеріали для проведення ремонтів.

В нас найнижча точка, тому вода постійно сходить. Води дуже багато. Полилася так, що фундамент був повністю залитий, вода стояла на рівні 60 сантиметрів. Вода дісталась сараїв, погребу,

– розповів Володимир, житель Ізюма.

Інша мешканка міста Інна поділилась, що коли її будинок вдруге підтопило, вода стояла по пояс. Каже, що вода різко починає набирати темп і її рівень підіймається швидко.

Ми викачували воду 3 рази. Першого разу, як затопило, робили це увесь день,

– озвучила Інна, жителька Ізюма.

Комунальники продовжують проводити роботи задля покращення ситуації з залученням техніки, однак днями через потепління сталося чергове підтоплення, постраждали від цього орієнтовно 40 житлових будинків. Наслідком негоди стало також розмиття ґрунтових доріг.

Де ще на Харківщині встановлюють антидронові сітки?