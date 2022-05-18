В Ізюмі загинув рятувальник Костянтин Маляров: його пожежне авто потрапило під обстріл

Російські військові продовжують скоювати жахливі воєнні злочини на території України. Так нелюди обстріляли авто ДСНС, яке поверталось із задання в Ізюмі. Внаслідок цього загинув один з рятувальників.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Харківській області. Там наголосили, що російські окупанти невпинно продовжують гатити по гуманітарних колонах, авто та будинках цивільних, лікарнях та машинах швидкої та рятувальниках під час виконання ними професійних обов'язків.

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Загинув під час служби

За інформацією ДСНС, вчора, 17 травня, російські нелюди розстріляли авто з українськими рятувальниками, які повертались з гасіння пожежі в тимчасово окупованому Ізюмі. На жаль, один з рятувальників отримав поранення, які несумісні з життям.

Під час виконання службових обов'язків героїчно загинув водій 28 Державної пожежно-рятувальної частини 6 загону Головного управління ДСНС України у Харківській області старшина служби цивільного захисту Костянтин Маляров,

– повідомили у відомстві.

Зазначається, що Маляров віз побратимів в пожежну частину після виконання завдання. Під час обстрілу окупантів уламки снарядів потрапили в машину та поранили рятувальника.

Залишилась жінка та діти

Старшині служби цивільного захисту Костянтину Малярову було лише 39 років. Зазначається, що в чоловіка залишилась дружина і 2 неповнолітніх дітей.

Віримо, що всі злочини Росії будуть покарані. Попри все рятувальники залишаються вірними українському народові та стоять на варті безпеки громадян,

– наголосили у ДСНС.

Що відомо про Костянтина Малярова

Костянтин Маляров народився у 1983 році в місті Ізюм. У 2001 році закінчив Ізюмське професійно-технічне училище.

Протягом 2001 – 2002 років служив у Збройних силах України. З початку 2010 року почав працювати в ДСНС у 28 Державній пожежно-рятувальній частині ГУ ДСНС України у Харківській області.

За плечима мав великий бойовий досвід. Водночас користувався авторитетом у колективі.

Російські злочини проти українців: останнє

Російські окупанти продовжують обстрілювати Харківську область. Нелюди гатять артилерією просто по населених пунктах. Вчора стало відомо, що лише за добу там загинули 2 цивільних, ще 10 поранені.

Крім того, росіяни також гатили й по Донеччині. Там вони залучили авіабомби, "Урагани" й "Іскандери". На жаль, є загиблі та поранені. Водночас руйнувань зазнали 48 цивільних об'єктів.

В Офісі генерального прокурора повідомили, що внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну постраждали вже понад 652 українські дитини. З них більше ніж 423 дитини поранено, а 229, на жаль, загинули.

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