У зруйнованому росіянами будинку в Ізюмі вціліло піаніно: щемливі кадри
Джерело:телеграм "Меморіал.ua"
Окупанти, обстрілюючи Ізюм Харківської області, зруйнували будинок на вулиці Першотравневій. Однак там дивом уціліло піаніно.
Російські війська знищили цей будинок ще 9 березня 2022 року. Спочатку його обстрілювали з танків, а потім ворожий літак скинув бомби.
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Загинуло пів сотні людей
У п'ятиповерхівці вщент обвалились 2 центральних під'їзди. Це місце називають братською могилою, бо під завалами загинуло понад 50 людей.
З будинку у березні ще кілька днів чулися крики про допомогу. Однак розібрати руїни ніхто не міг, бо росіяни навіть не думали припиняти обстріли.
Зруйнований будинок в Ізюмі та вціліле піаніно / Фото Меморіал.ua
Мистецтво – вічне
Попри страшні руйнування, у квартирі на 5 поверсі, яка належала музикантці Наталі, вціліло піаніно "Україна". Жінка ще раніше встигла евакуюватись з Ізюма. Уцілілий мешканець будинку Сергій Штанько дивується, адже плити обсипалися, а піаніно стоїть.
Напевно, мистецтво вічне. Там Наталя жила, вона добре грала. Працювала в музичній школі,
– каже Штанько.
До речі, історія дуже символічна. Назва піаніно говорить сама за себе.