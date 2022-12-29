У зруйнованому росіянами будинку в Ізюмі вціліло піаніно: щемливі кадри

Окупанти, обстрілюючи Ізюм Харківської області, зруйнували будинок на вулиці Першотравневій. Однак там дивом уціліло піаніно.

Російські війська знищили цей будинок ще 9 березня 2022 року. Спочатку його обстрілювали з танків, а потім ворожий літак скинув бомби.

До речі Побої, електричний струм і втрата пам'яті: історія мешканця Ізюму про пережиті тортури

Загинуло пів сотні людей

У п'ятиповерхівці вщент обвалились 2 центральних під'їзди. Це місце називають братською могилою, бо під завалами загинуло понад 50 людей.

З будинку у березні ще кілька днів чулися крики про допомогу. Однак розібрати руїни ніхто не міг, бо росіяни навіть не думали припиняти обстріли.

Зруйнований будинок в Ізюмі та вціліле піаніно / Фото Меморіал.ua

Мистецтво – вічне

Попри страшні руйнування, у квартирі на 5 поверсі, яка належала музикантці Наталі, вціліло піаніно "Україна". Жінка ще раніше встигла евакуюватись з Ізюма. Уцілілий мешканець будинку Сергій Штанько дивується, адже плити обсипалися, а піаніно стоїть.

Напевно, мистецтво вічне. Там Наталя жила, вона добре грала. Працювала в музичній школі,

– каже Штанько.

До речі, історія дуже символічна. Назва піаніно говорить сама за себе.