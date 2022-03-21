В Ізюмі з'явився свій небесний "Привид": ворог має значні втрати авіації над містом

Місто Ізюм на Харківщині тривалий час потерпало від ворожих авіанальотів. Проте вже 21 березня повідомили, що Повітряні Сили ЗСУ здобули там перевагу в повітрі.

Загалом "Привиди Ізюма" вже збили понад 10 російських літальних апаратів. Серед збитої техніки були як гелікоптери, так і бойові літаки окупантів.

Зауважте Це радше група льотчиків, – Арестович про "Привида" Києва

Почали мститися за зруйноване місто

Про це написав працівник місцевої міськради у своєму фейсбуці. Він зазначив, що раніше бляшанки загарбників збивали наземними повітряно-зенітними комплексами. Проте вони все ж змогли зруйнувати місто й забрати життя десятків мирних жителів.

Проте ЗСУ стрімко перехопили ініціативу в небі над містом. Кількість ворожої техніки, яку вони збили, збільшується з кожним вильотом.

Тепер небо над Ізюмом контролюють наші льотчики-аси. А після нашої Перемоги, "Привиди Ізюма" здійняться в небо, щоб супроводжувати парад на Центральній площі,

– написав житель міста.

Також він попросив передавати захисникам слова підтримки та подяки. Адже вони вкрай необхідні, щоб примножувати наснагу в знищенні ворогів.



Літак Повітряних Сил ЗСУ / Фото з фейсбуку Max Strel

Хто такий Привид Києва

Це легендарний льотчик Міг-29, який самотужки вже збив понад 20 літаків окупантів. Завдяки цьому герою на українській землі трощилися такі моделі апаратів Росії:

Су – 35;

Су – 27;

МіГ – 29;

Су – 25.

Щодо цієї анонімної постаті вже було багато припущень і вигадок, проте жодне не підтвердилося офіційно. Згодом радник голови Офісу Президента Олексій Арестович сказав, що найімовірніше це група льотчиків ЗСУ.

До теми – Яка ситуація на Харківщині 21 березня: дивіться відео